Авария на газопроводе в Барнауле оставила без газа 212 частных домов

В администрации Барнаула рассказали подробности аварии на газовой трубе высокого давления, которая произошла в Октябрьском районе краевой столицы.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, газопровод "повредили в результате ремонтных работ по устранению аварийной ситуации на сети водопровода" специалисты барнаульского водоканала.

"Повреждение произошло на пересечении бульвара 9-го Января и ул. Водопроводной, 122, – пояснил представитель горадминистрации. – Подача газа приостановлена в 212 домах частного сектора в границах этих улиц".

В устранении повреждения задействовали сотрудников "Русь Энерго".

Ранее в соцсетях появилась видеозапись с места происшествия. По словам очевидцев, работников Вагоноремонтного завода, рядом с которым произошло ЧП, эвакуировали.