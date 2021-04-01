Персонал завода эвакуировали из-за порыва на газопроводе в Барнауле

При земляных работах в краевой столице повредили газопровод, сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

"Около завода ВРЗ водоканал повредил газовую трубу", – рассказал местный житель, подтвердив слова видеозаписью, на которой виден выброс газа.

Паблик уточняет, что в связи с угрозой жизни и здоровью персонал завода эвакуировали.

Редакция amic.ru обратилась за комментарием в барнаульский водоканал.

Отметим, что это не первый случай, когда неосторожность при проведении земляных работ приводит к незапланированным неприятностям.

Так, в прошлом году в "Ростелекоме" пожаловались, что из-за этого несколько раз население оставалось без интернета. А в 2019 году при проведении земляных работ был порван коллектор из пластика, в результате чего из канализации бил многометровый фонтан прямо в окна соседнего дома в Северном Власихинском проезде.