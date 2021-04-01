Россиян предостерегли от поездок за границу

Из-за высокой заболеваемости коронавирусом в мире этот год лучше всего провести в России, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. Его слова приводит РИА Новости.

"В Европе пока ещё самый пик заболеваемости. Я не думаю, что там скоро всё стихнет, в Турции тоже пока небезопасно", – сказал учёный.

Академик подчеркнул, что заболеваемость в России снижается, а в некоторых регионах уже сейчас регистрируют всего по несколько случаев коронавируса.

Ранее Малеев заявил, что окончание эпидемии коронавируса в России может произойти уже в августе. При этом осенью возможен некоторый подъём заболеваемости из-за того, что люди будут возвращаться из отпусков и чаще контактировать с окружающими.