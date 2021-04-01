В Роспотребнадзоре рассказали, когда закончится пандемия коронавируса в России

Окончание эпидемии коронавируса в России может произойти уже в августе, рассказал советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев. Его слова приводит РИА Новости.

"Если говорить о России, то я думаю, что летом будет значительное уменьшение заболеваемости. Возможно, будут единичные случаи или даже сотни, но это не настолько существенно в масштабах страны. Таким образом, эпидемия в России может закончиться к августу, так как многие будут иметь иммунитет, а учитывая сезонность вируса и снижение заболеваемости, то летом эпидемический потенциал коронавируса прекратится", – сказал академик.

Малеев также отметил, что осенью возможен некоторый подъём заболеваемости. Это будет связано с тем, что люди будут возвращаться из отпусков и чаще контактировать.

Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали, что заболеваемость ковидом может вырасти уже весной, однако вряд ли достигнет показателей осеннего пика. В ведомстве также отметили, что в связи с вакцинацией и соблюдением ограничений сейчас прослеживается тренд к снижению заболеваемости.

С начала пандемии в России выявили более 4,5 млн случаев COVID-19, скончались свыше 98 тысяч пациентов. Накануне в стране зарегистрировали 8275 заболевших.