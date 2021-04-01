Владимир Жириновский не станет завещать тело науке

Глава ЛДПР Владимир Жириновский не готов завещать своё тело на благо науки. По его словам, ему больше симпатизирует вариант заморозки для возможного потом оживления.

"Никому (тело, – прим. ред.) завещать не буду. Другое дело, конечно, если есть вариант заморозки для возможного потом оживления. Но пока никого не оживили. Заморозить – заморозили, но стоит 30 тысяч долларов", – цитирует парламентария РИА Новости.

При этом Жириновский отметил, что просыпаться в будущем он не хочет, поскольку, по его мнению, со временем ситуация в России только ухудшится.

Ранее Владимир Жириновский перечислил возможных будущих президентов России. По его словам, на пост главы государства есть сразу несколько претендентов.