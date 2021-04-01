В России предложили носить маски на постоянной основе

Депутат Госдумы, бывший главсанврач РФ Геннадий Онищенко считает, что масочный режим следует ввести в России на постоянной основе. По его словам, это "должно быть элементом нашей культуры". При этом речь идёт не только о защите от ковида, но и от других сезонных заболеваний, передаёт ТАСС.

"Это должно быть элементом культуры. Каждый год в нашу страну, на планету приходит вирус гриппа, он не один, там 200 (вирусов, – прим. ред.) одновременно, так почему не носить маску? Почему надо ждать, пока ты заболеешь, оттемпературишь свои семь дней", – заявил парламентарий.

Онищенко добавил, что ответственное отношение людей к своему здоровью играет ключевую роль. Так, например, жители Японии, Китая и Южной Кореи всегда носят маски. "Чем они лучше нас? Они сохраняют своё здоровье", – заключил политик.

С начала пандемии в России выявили более 4,5 млн случаев COVID-19, скончались свыше 99 тысяч пациентов. За минувшие сутки в стране зарегистрировали 9169 заболевших.