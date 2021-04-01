Песков заявил, что перемещение российских войск не должно волновать другие страны

Перемещение российских войск по РФ не должно беспокоить другие страны, поскольку это никому не угрожает, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

"Российская Федерация предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей", – прокомментировал представитель Кремля высказывания украинских военных о наращивании вооружённых сил России вдоль границы.

Песков заметил, что по периметру рубежей страны "идёт повышенная активность вооружённых сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран". По его словам, "это всё обязывает к тому, чтобы быть начеку".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не планирует создавать с Китаем военный союз по аналогии с НАТО. По его словам, отношения между Москвой и Пекином совсем другие и, может быть, даже более близкие.