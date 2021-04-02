Лукашенко заявил, что россияне и белорусы заинтересованы в дальнейшем объединении

Белорусы и россияне кровно заинтересованы в дальнейшей интеграции. Об этом заявил Александр Лукашенко в поздравлении с Днём единения двух стран.

"Очевидно, что в дальнейшем углублении союзной интеграции на основе принципов равенства и независимости двух государств, во взаимовыгодном сотрудничестве кровно заинтересованы как россияне, так и белорусы", – сказано в тексте поздравления.

По его словам, подтверждением "подлинно братских, дружественных, неразрывных отношений" между Россией и Белоруссией стало объединение сил в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Лукашенко также убеждён в том, что вместе страны преодолеют все трудности, пишет "Интерфакс".

Ранее Лукашенко заявлял, что у Белоруссии нет друзей, а Песков на это ответил, что страны являются скорее братьями, чем друзьями.