Барнаульцы пожаловались на отсутствие дороги в промзоне

Жители города в сообществе Barnaul22 рассказали о проблемах с дорогой в промзоне. Территорию никто не обслуживает и асфальт рассыпался.

"На проспекте Энергетиков от Власихинской до Трактовой дорога в неудовлетворительном состоянии. Дорожное полотно этого участка никто не обслуживает, оно полностью разрушено и имеет глубокие ямы. Невозможно добраться до рабочих мест, так как пешком не пройти, общественный транспорт не ходит", – сказано в сообщении.

Автор поста отмечает, что на участке находятся 12 организаций, и свободный проезд им пригодится. Администрацию города просят обратить внимание на проблему.

Местные жители пожаловались на плохое состояние моста через реку Черемшанку в Новоалтайске.