Сотрудники ФСБ в Барнауле задержали мужчину, который собирался взорвать мечеть

Сотрудники ФСБ в Барнауле задержали мужчину, который готовил акцию устрашения против мигрантов. Сообщается, что он действовал по заданию украинской националистической организации.

"В городе Барнауле задержан местный житель, гражданин РФ 2000 года рождения, планировавший по заданию так называемого куратора украинской националистической организации "Этническое национальное объединение" (ЭНО) совершить акции "прямого действия", направленные на устрашение местного населения, в том числе выходцев из Центрально-Азиатского региона, в отношении объектов массового скопления мусульман, а также органов государственной власти", – рассказали в ЦОС ФСБ.

На допросе мужчина рассказал, что хотел взорвать мечеть. По его словам, задания ему давали кураторы организации.

В ходе обысков у задержанного изъяли взрывчатое вещество, инструкции по созданию взрывчатки и экстремистскую литературу.

Ранее сотрудники ФСБ задержали мужчину, который готовил теракт на энергетическом объекте Калининградской области. У него изъяли самодельное взрывное устройство.