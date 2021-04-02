Московский суд оштрафовал Twitter почти на девять миллионов рублей

Штрафы по протоколам о трёх делах назначили компании Twitter в московском суде. Общая сумма санкций составила 8,9 млн рублей, сообщают "Вести".

Мировой судья Таганрогского района Москвы признал Twitter виновным в неудалении публикаций, в которых Роскомнадзор нашёл призывы к несовершеннолетним выйти на уличные протесты.

Суммы штрафов по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ составили 3,2 млн, 3,3 млн и 2,4 млн рублей. В постановлении суда уточняется, что компания должна выплатить штрафы в течение 60 суток после вступления решения в законную силу. Twitter может обжаловать принятые судом решения.

Ранее сообщалось, что Twitter в России будет заблокирован через месяц, если площадка не удалит запрещённую информацию.