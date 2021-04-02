Видеорегистратор запечатлел "очень странное ДТП" в Барнауле

Один из подписчиков сообщества "Инцидент Барнаул" опубликовал видеозапись с регистратора. На видео попал момент ДТП, которое произошло при очень странных обстоятельствах.

"Сегодня днём на Павловском тракте произошло столкновение легковых автомобилей. По словам очевидца, неизвестный мужчина что-то кинул в микроавтобус и тот резко остановился. Позади него, судя по знаку, ехал неопытный водитель на Daewoo Matiz, который не сразу среагировал на данный манёвр и въехал в микроавтобус", – сказано в сообщении.

Почему мужчина решил кинуть что-то в автобус, остаётся неизвестным.

"В Барнауле даже на пустой дороге нельзя расслабляться и терять бдительность", – отметил автор поста.

Ранее сообщалось, что в Барнауле водитель внедорожника поторопился проехать перекрёсток и устроил массовое ДТП.