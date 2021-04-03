Мусульмане отреагировали на задержание мужчины, который хотел взорвать мечеть в Барнауле

Председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России Нафигулла Аширов прокомментировал задержание мужчины, который, по версии правоохранителей, хотел взорвать мечеть в Барнауле. По словам Аширова, это не рядовая история.
"Это такие из ряда вон выходящие ситуации, потому что такого в принципе никогда не было. Прекрасно мы знаем, что такие инциденты происходят где-то за границей, но чтобы у нас в России происходили покушения на церкви, на мечети, на храмы… Вот мы знаем, что в Новой Зеландии такое было, но у нас таких случаев не было. Я думаю, что это исключение какое-то просто", – заявил Аширов в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Напомним, что 2 апреля в Барнауле задержали 21-летнего мужчину, который, по его словам, собирался взорвать мечеть. Задержанный рассказал, что он действовал по заданию украинской националистической организации. При обыске у него изъяли взрывчатое вещество, инструкции по созданию взрывчатки и экстремистскую литературу.
Комментарии
Задержанный рассказал, что он действовал по заданию украинской националистической организации
Абориген?
Сталкивают русских с хохлами лбами
Национальный вопрос и экология...
Ждём, готовимся...
07:48- гость - Сталкивают русских с хохлами лбами
На страницах амика кастрлеголовые пропагандисты давно этим занимаются
Тут идея спровоцировать мусульманские волнения по всей стране, в идеале получить проведение референдумов, как в Крыму, об отделении мусульманских регионов от России, независимость которых признает весь цивилизованный мир
Достойный ответ хохлам
Ну если бы он с криками "Христос воскрес" взорвал православный пояс.
Это точно разрыв шаблона
Тут на амике есть местная молодежь, которая под влиянием телеграммканалов , лопочет всякую чушь. Такие легко попадают под влияние , вполне способны за хорошие деньги на "подвиги". А хохлы определенно активизировались.
Совсем не факт, что гебилы просто-напросто зарабатывают себе звёзды на погоны.
А на что способны эти насквозь продажные палачи народа своего уже всем известно!
опять визитка Яроша?
Парень работает на ФСБ? Да ну на фиг, задерживает судья, тогда и судья должен быть в теме
3.04.2021 10:18
гость
месный, ты хоть бы пояснял свои заумные каламбуры.
3.04.2021 10:31
- гость -
Это не местный, это 10:10. гебилы просто-напросто зарабатывают себе звёзды на погоны. О чем это?
У нас в городе есть мечеть?
На фото Соборная мечеть Барнаула
Поджо́г Рейхста́га (нем. Reichstagsbrand) произошёл 27 февраля 1933 года и сыграл важную роль в укреплении власти нацистов в Германии. По официальной версии нацистов, поджог был совершён нидерландским коммунистом Маринусом ван дер Люббе, за что он был приговорён к смертной казни.
Не получится из пацана Маринуса ван дер Люббе сделать. Похоже он правду говорит