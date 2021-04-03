Мусульмане отреагировали на задержание мужчины, который хотел взорвать мечеть в Барнауле

Председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России Нафигулла Аширов прокомментировал задержание мужчины, который, по версии правоохранителей, хотел взорвать мечеть в Барнауле. По словам Аширова, это не рядовая история.

"Это такие из ряда вон выходящие ситуации, потому что такого в принципе никогда не было. Прекрасно мы знаем, что такие инциденты происходят где-то за границей, но чтобы у нас в России происходили покушения на церкви, на мечети, на храмы… Вот мы знаем, что в Новой Зеландии такое было, но у нас таких случаев не было. Я думаю, что это исключение какое-то просто", – заявил Аширов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Напомним, что 2 апреля в Барнауле задержали 21-летнего мужчину, который, по его словам, собирался взорвать мечеть. Задержанный рассказал, что он действовал по заданию украинской националистической организации. При обыске у него изъяли взрывчатое вещество, инструкции по созданию взрывчатки и экстремистскую литературу.