На Алтае мужчина поленился найти сухостой и спилил первые попавшиеся берёзы

В Павловском районе полицейские задержали 32-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконной рубке пяти сырорастущих берёз на территории лесничества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Установлено, что при помощи бензопилы сельчанин повалил деревья, а затем распилил их на чурки и перевёз к себе домой на внедорожнике. Ущерб, по данным полиции, составил 92 тысячи рублей.

Правоохранителям дровосек пояснил, что ему "было лень искать сухостой, и поэтому спилил первые попавшиеся берёзы". Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений".

Ранее двое жителей алтайского села получили условные сроки за нелегальную рубку четырёх сухостойных сосен.