Сразу два серьёзных ДТП произошло в Барнауле минувшей ночью

Фото "Инцидент Барнаул" и Insta.barnaul
Две жёстких аварии произошли в ночь с 3 на 4 апреля в Барнауле, сообщают телеграм-канал "В курсе 22" и интернет-сообщество "Инцидент Барнаул".
На пересечении улиц Смирнова и Чеглецова столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП у обеих машин сильно повреждена передняя часть. Со слов очевидцев, один из участников аварии находился в нетрезвом состоянии.
Второе ДТП было зафиксировано на пересечении улиц Шукшина и Георгия Исакова. На фото, предоставленных очевидцем, один из автомобилей после столкновения врезался в столб, а второй отлетел в сугроб, откуда его забрал эвакуатор. Как сообщил сообществу очевидец, пострадавших не было, один из водителей был пьян и скрылся с места аварии.
Ранее сообщалось, что в центре города на улице Партизанской водитель иномарки сбил 11-летнюю девочку.
Комментарии
Наши доблестные ГИБДДшники не желают заняться ночными пьяными гонщиками?
Может, АМИК займётся этой темой?
Пьян, пьян, пьянь...
Да уж, с пятницы по воскресенье, да и в другие дни, каждого второго можно останавливать, все будут под алкашкой. Народу все равно, вообще никакой ответственности, или чувства самосохранения. "А чего, я выпил-то всего чуть-чуть, хожу ровно и доеду ровно, никто и не заметит".
А почему в Европе можно бокал вина и за руль а у нас нельзя???
Потому что в Европе люди с детства привыкают соблюдать закон
Вот откуда в людях эта мерзость? Откуда это наплевательское отношение к окружающим?
Неужели с началом ковида никаких других развлечений не осталось, кроме как "педаль в пол и гнать, гнать".
Каждый день с семи вечера и до самого утра начинаются "полёты".
И никто не хочет (или уже не могут?) менять ситуацию - ни пропаганда в СМИ, фильмах и т.п., ни ГИБДД реальными действиями.
гостю 14:24, в Европе наоборот за это наказывают жёстче, чем у нас. И наказывают так, что ни у кого и в голову не лезет садиться пьяным за руль