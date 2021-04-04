Сразу два серьёзных ДТП произошло в Барнауле минувшей ночью

Фото "Инцидент Барнаул" и Insta.barnaul

Две жёстких аварии произошли в ночь с 3 на 4 апреля в Барнауле, сообщают телеграм-канал "В курсе 22" и интернет-сообщество "Инцидент Барнаул".

На пересечении улиц Смирнова и Чеглецова столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП у обеих машин сильно повреждена передняя часть. Со слов очевидцев, один из участников аварии находился в нетрезвом состоянии.

Второе ДТП было зафиксировано на пересечении улиц Шукшина и Георгия Исакова. На фото, предоставленных очевидцем, один из автомобилей после столкновения врезался в столб, а второй отлетел в сугроб, откуда его забрал эвакуатор. Как сообщил сообществу очевидец, пострадавших не было, один из водителей был пьян и скрылся с места аварии.

Ранее сообщалось, что в центре города на улице Партизанской водитель иномарки сбил 11-летнюю девочку.