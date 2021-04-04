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Новости

250 тысяч рублей потратят на оценку уровня коррупции в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Власти спросят у жителей, насколько в регионе высок уровень взяточничества
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Правительство Алтайского края проведёт социологическое исследование по вопросам коррупции в регионе. Специалистам предстоит выяснить, как население (в частности предприниматели) оценивают уровень взяточничества в крае и насколько эффективно ведётся антикоррупционная работа государственными органами, сообщают в управделами губернатора.

На проведение исследования уже объявили тендер, стартовая цена которого составляет 250 тысяч рублей. Заявки на участие в торгах будут приниматься до 13 апреля. Подробности на сайте госзакупок пока не уточняются, поскольку все выходные на нём проходят технические работы.

"Дополнительно сообщаем, что время проведения регламентных работ может быть продлено. В этом случае информация об увеличении времени проведения регламентных работ будет размещена дополнительно", – гласит текст сообщения, размещённого на портале.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что чаще всего в России взятки берут полицейские, сотрудники уголовно-исполнительных структур и педагоги. Полицейским дают деньги, чтобы избежать ответственности за различные правонарушения, педагогам – за положительные оценки на экзаменах, а сотрудникам ФСИН – за пронос в тюрьмы запрещённых предметов и привилегированные условия для заключённых.

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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

4.04.2021 13:13
- гость -

А этот тендер также проявление коррупции?!

4.04.2021 13:33
Мимопроходящий

Лестницу метут сверху, а не снизу. Немецкая пословица.

4.04.2021 14:29
- гость -

Сколько откат интересно нужен, чтобы стать организатором ?

4.04.2021 14:45
- гость -

А средний размер взятки больше 250 тыс


4.04.2021 15:28
гость

А как насчёт сотрудника сельского поселения, работник администрации.
Занимает маленькую должность ,а иные поступки или высказывания, конечно вне рабочего времени, в шок приводящие . Вот это как расценивать.
Можно и этичнее и быту поведение контролировать.

4.04.2021 16:21
- гость -

Ты кто вообще такая чтоб что то расценивать?

4.04.2021 17:00
точный

смешно очень...

4.04.2021 18:15
гость

в своё время Сталин на борьбу с коррупцией выделил два цинка патронов и два кладбища и как бабка отшептала.

4.04.2021 18:54
гость

на сегодня два цинка , кто понимает , маловато , десяток в самый раз

4.04.2021 19:17
- гость -

250 тыщ, попахивает коррупционной схемой.

4.04.2021 21:20
Economist

Хватит уже верить в Сталинские мифы. Если было бы всё так красиво и красочно никто бы не стал засекречивать архивы. В РФ коррупция - основа госуправления.

5.04.2021 08:23
- гость -

Верить не надо. Но при Сталине удалось навести порядок. Не надо врать что людей убивали, но народ твердо знал и понимал неотвратимость наказания, зона была реальностью для воров. Люди выиграли войну и работали на созидание, а не сидели блогерами хаюнами.

5.04.2021 08:25
- гость -

4.04.2021 21:20
Economist
Что могут знать такие как ты, которые за 30 лет построить не могут того что Сталин сделал за 10.

5.04.2021 09:06
Economist

Мне было достаточно узнать историю Сергея Павловича Королева, чтобы понять, что закон для джугашвили пустой звук, а права человека существуют только для него и ни для кого больше. Дальше можно десятками перечислять факты: голодомор, строительство советский заводов американскими инженерами, дружба с гитлером, репрессии и расстрелы, вымышленные враги народа. Откройте уже глаза, Сталин = Гитлер только наш.

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