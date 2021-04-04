250 тысяч рублей потратят на оценку уровня коррупции в Алтайском крае

Правительство Алтайского края проведёт социологическое исследование по вопросам коррупции в регионе. Специалистам предстоит выяснить, как население (в частности предприниматели) оценивают уровень взяточничества в крае и насколько эффективно ведётся антикоррупционная работа государственными органами, сообщают в управделами губернатора.

На проведение исследования уже объявили тендер, стартовая цена которого составляет 250 тысяч рублей. Заявки на участие в торгах будут приниматься до 13 апреля. Подробности на сайте госзакупок пока не уточняются, поскольку все выходные на нём проходят технические работы.

"Дополнительно сообщаем, что время проведения регламентных работ может быть продлено. В этом случае информация об увеличении времени проведения регламентных работ будет размещена дополнительно", – гласит текст сообщения, размещённого на портале.

Ранее Генпрокуратура сообщила, что чаще всего в России взятки берут полицейские, сотрудники уголовно-исполнительных структур и педагоги. Полицейским дают деньги, чтобы избежать ответственности за различные правонарушения, педагогам – за положительные оценки на экзаменах, а сотрудникам ФСИН – за пронос в тюрьмы запрещённых предметов и привилегированные условия для заключённых.