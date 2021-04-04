250 тысяч рублей потратят на оценку уровня коррупции в Алтайском крае

Правительство Алтайского края проведёт социологическое исследование по вопросам коррупции в регионе. Специалистам предстоит выяснить, как население (в частности предприниматели) оценивают уровень взяточничества в крае и насколько эффективно ведётся антикоррупционная работа государственными органами, сообщают в управделами губернатора.
На проведение исследования уже объявили тендер, стартовая цена которого составляет 250 тысяч рублей. Заявки на участие в торгах будут приниматься до 13 апреля. Подробности на сайте госзакупок пока не уточняются, поскольку все выходные на нём проходят технические работы.
"Дополнительно сообщаем, что время проведения регламентных работ может быть продлено. В этом случае информация об увеличении времени проведения регламентных работ будет размещена дополнительно", – гласит текст сообщения, размещённого на портале.
Ранее Генпрокуратура сообщила, что чаще всего в России взятки берут полицейские, сотрудники уголовно-исполнительных структур и педагоги. Полицейским дают деньги, чтобы избежать ответственности за различные правонарушения, педагогам – за положительные оценки на экзаменах, а сотрудникам ФСИН – за пронос в тюрьмы запрещённых предметов и привилегированные условия для заключённых.
Комментарии
А этот тендер также проявление коррупции?!
Лестницу метут сверху, а не снизу. Немецкая пословица.
Сколько откат интересно нужен, чтобы стать организатором ?
А средний размер взятки больше 250 тыс
А как насчёт сотрудника сельского поселения, работник администрации.
Занимает маленькую должность ,а иные поступки или высказывания, конечно вне рабочего времени, в шок приводящие . Вот это как расценивать.
Можно и этичнее и быту поведение контролировать.
Ты кто вообще такая чтоб что то расценивать?
смешно очень...
в своё время Сталин на борьбу с коррупцией выделил два цинка патронов и два кладбища и как бабка отшептала.
на сегодня два цинка , кто понимает , маловато , десяток в самый раз
250 тыщ, попахивает коррупционной схемой.
Хватит уже верить в Сталинские мифы. Если было бы всё так красиво и красочно никто бы не стал засекречивать архивы. В РФ коррупция - основа госуправления.
Верить не надо. Но при Сталине удалось навести порядок. Не надо врать что людей убивали, но народ твердо знал и понимал неотвратимость наказания, зона была реальностью для воров. Люди выиграли войну и работали на созидание, а не сидели блогерами хаюнами.
4.04.2021 21:20
Economist
Что могут знать такие как ты, которые за 30 лет построить не могут того что Сталин сделал за 10.
Мне было достаточно узнать историю Сергея Павловича Королева, чтобы понять, что закон для джугашвили пустой звук, а права человека существуют только для него и ни для кого больше. Дальше можно десятками перечислять факты: голодомор, строительство советский заводов американскими инженерами, дружба с гитлером, репрессии и расстрелы, вымышленные враги народа. Откройте уже глаза, Сталин = Гитлер только наш.