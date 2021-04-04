11 человек с коронавирусом умерли за минувшие сутки в Алтайском крае

11 человек с коронавирусом умерли за эти сутки в Алтайском крае, общее число летальных исходов составило 2739 пациентов, сообщает региональный оперштаб.

За сутки в лабораториях подтвердили ещё 92 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 47 518 человек. Выздоровели 42 564 человека (+71 за сутки).

В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 247 пациентов, из них 90 подключены к аппаратам ИВЛ. 1055 человек находятся в госпиталях, на сегодняшний день там свободно 596 коек.

Помимо этого, за минувшие сутки в регионе провели 3085 тестов на коронавирус. Привиты от заболевания в Алтайском крае 103,3 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов получил памятную медаль профсоюза работников здравоохранения РФ "За особый вклад в борьбу с коронавирусом".