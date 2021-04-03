Дмитрий Попов получил медаль "За особый вклад в борьбу с коронавирусом"

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов получил памятную медаль профсоюза работников здравоохранения РФ "За особый вклад в борьбу с коронавирусом". Вместе с ним такой награды удостоились депутат АКЗС Ирина Солнцева и глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк.
Как сказано на сайте регионального Заксобрания, вручение наград состоялось во время пленума краевой организации профсоюза работников здравоохранения.
Всего медалями наградили шесть человек. В их числе специалист по охране труда барнаульской городской больницы № 11 Людмила Гайнулина, анестезиолог-реаниматолог Мамонтовской ЦРБ Егор Ивлев и фельдшер скорой помощи Рубцовска Виктор Роев.
Ранее министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов в интервью amic.ru рассказал, что в регионе ожидают третью волну коронавируса. Глава Минздрава выразил мнение, что третья волна "вполне возможна", так как у населения региона "ещё нет достаточной иммунной прослойки".
"Надо всегда готовиться к худшему, – подчеркнул Попов. – Когда она будет, какой силы и продолжительности, мы не знаем. Но не перестаем готовить свою инфраструктуру".
По его словам, отличие третьей волны ковида от двух предыдущих будет заключаться в увеличении доли заболевших детей.
Комментарии
Ахаха, вот вам, электорат! А вы примете, да ещё и с проглотом!
На руинах советского здравоохранения тяжело было что-то создать... Могли бы и покруче медаль дать. Но ещё не вечер!
И мне полмульона на книжку. Я тоже старался, на Амике.
Ну вот ..,а вы говорили - Попов,Попов, в отставку....
Да уж, уж да-а-а-а.
Ни добавить, ни прибавить.
))))))))))))))))))))))))))))
Больше сказать нечего!
12 - 15 тр в день, это да, достижение.
Начальству виднее
Зачем тебе полмульта ведь корона может отправить на тот свет в любой миг.
чудны дела твои, Господи, на территории края. Одному мыке орден, другому ухарю медаль