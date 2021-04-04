В Барнауле живут самые суеверные водители

"РГС Банк" провёл исследование, в рамках которого выяснилось, что 23% автолюбителей страны верят в приметы. В опросе приняли участие 3000 жителей России, сообщает сайт car.ru. Одними из самых суеверных водителей оказались жители Барнаула – 28%, чуть больше верящих в приметы нашли в Челябинске – 29% опрошенных.
Самая популярная примета среди автомобилистов – "помыть машину – к дождю" (34%). На втором месте – "птичий помёт на кузове – к деньгам" (28%). Тройку лидеров среди примет замыкает "купить машину у богатого продавца – к успеху" (24%). Ещё 12% водителей думают, что если будут ругать транспорт, то тот в итоге сломается.
Меньше всего верят в приметы автолюбители из Ростова (14% опрошенных).
Банковские эксперты допустили, что в действительности многие якобы неверующие водители просто не хотят признаваться в этом. Тем более что сейчас мало автомобилистов, у которых нет своих примет на счёт личного транспорта. Большая их часть связана с расходами и деньгами.
Ранее сообщалось, что за минувшую ночь в Барнауле произошло два серьёзных ДТП, о пострадавших ничего неизвестно.
Комментарии
Самая популярная примета среди автомобилистов – "помыть машину – к дождю" (34%).
А что не так. Если помыть машину, то потом точно будет дождь. Сегодня, завтра, или через полгода, но будет. И придется снова мыть. И так далее.
#мракобесие
Это и есть реальный процент верящих в богов. Мракобесы. Именно они и верят в три пластиковых китайских иконы на панели, а не в своевременное ТО.
А вы не видели, сколько амулетов висит в салоне у некоторых водителей? Как в Латинской Америке!