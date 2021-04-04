Барнаул признали единственным городом на Алтае, пригодным для комфортной жизни

Барнаул вошёл в список наиболее комфортных для жизни городов России по итогам 2020 года. Для каждого города в федеральном Минстрое рассчитали "индекс качества городской среды". Результатами исследования 2 апреля поделился замглавы ведомства Максим Егоров.
Столица Алтайского края по итогам 2020 года набрала 182 балла. И это всего на один балл больше минимума: благоприятной исследователи называют городскую среду, которую оценили на 181 балл. Города, набравшие 180 баллов и меньше, считаются неблагоприятными. Кроме того, в специалисты Минстроя оценили ещё 11 городов Алтайского края:
- Белокуриха – 180;
- Новоалтайск – 179;
- Яровое – 176;
- Алейск – 174;
- Бийск – 173;
- Рубцовск – 169;
- Заринск – 162;
- Змеиногорск – 158;
- Славгород – 152;
- Камень-на-Оби – 151;
- Горняк – 150.
Метод расчёта индекса качества городской среды ведомство разработало в 2018 году. Он включает 36 индикаторов, в числе которых благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта и доступная среда для маломобильных граждан. Каждый пункт оценивают по десятибалльной шкале, а сумма составляет итоговый индекс. Максимальный показатель – 360 баллов.
Всего отметку "комфортности" по итогам 2020 года перешагнули 375 городов России. Лидерами рейтинга стали Москва (288 баллов), Санкт-Петербург (249 баллов) и Московская область (208 баллов). Самой неблагоприятной оказалась городская среда в Якутии – 131 балл.
Весь Алтайский край в 2020 году набрал 167 баллов.
Напомним, недавно похожее исследование (но по итогам 2019 года) опубликовал институт "Урбаника". Самым комфортным и доступным городом России по его итогам оказался Краснодар. А вот Бийск стал одним из самых неблагоприятных городов, заняв в рейтинге 98-е место из 100.
Комментарии
Дыра она и в Африке дыра
Барнаул столица мира.
туфта это все! а климат почему не учитывают? Крым и Сибирь по этому индексу равны - для дураков, что ли, все это?
среди всех городов Алтайского края Барнаул занял первое место? удивительно
Хорошо, что Барнаул удержался в списке благоприятных городов!
И по количеству психических больных лидеры! Тут с какой стороны смотреть.
Комфортной жизни ...
Смешно.
Единственный на Земле на самом деле пригодный)