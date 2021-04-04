Барнаул признали единственным городом на Алтае, пригодным для комфортной жизни

Барнаул вошёл в список наиболее комфортных для жизни городов России по итогам 2020 года. Для каждого города в федеральном Минстрое рассчитали "индекс качества городской среды". Результатами исследования 2 апреля поделился замглавы ведомства Максим Егоров.

Столица Алтайского края по итогам 2020 года набрала 182 балла. И это всего на один балл больше минимума: благоприятной исследователи называют городскую среду, которую оценили на 181 балл. Города, набравшие 180 баллов и меньше, считаются неблагоприятными. Кроме того, в специалисты Минстроя оценили ещё 11 городов Алтайского края:

Белокуриха – 180;

Новоалтайск – 179;

Яровое – 176;

Алейск – 174;

Бийск – 173;

Рубцовск – 169;

Заринск – 162;

Змеиногорск – 158;

Славгород – 152;

Камень-на-Оби – 151;

Горняк – 150.

Метод расчёта индекса качества городской среды ведомство разработало в 2018 году. Он включает 36 индикаторов, в числе которых благоустройство, безопасность, качество общественного транспорта и доступная среда для маломобильных граждан. Каждый пункт оценивают по десятибалльной шкале, а сумма составляет итоговый индекс. Максимальный показатель – 360 баллов.

Всего отметку "комфортности" по итогам 2020 года перешагнули 375 городов России. Лидерами рейтинга стали Москва (288 баллов), Санкт-Петербург (249 баллов) и Московская область (208 баллов). Самой неблагоприятной оказалась городская среда в Якутии – 131 балл.

Весь Алтайский край в 2020 году набрал 167 баллов.

Напомним, недавно похожее исследование (но по итогам 2019 года) опубликовал институт "Урбаника". Самым комфортным и доступным городом России по его итогам оказался Краснодар. А вот Бийск стал одним из самых неблагоприятных городов, заняв в рейтинге 98-е место из 100.