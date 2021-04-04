Россияне стали чаще материться после закона о запрете мата в соцсетях

Россияне стали чаще использовать матерные слова в постах и комментариях после того, как в стране вступили в силу поправки, направленные против мата в интернете. Исследование обсценной лексики провела "Медиалогия".

Как сообщает РБК, эксперты выделили 66 нецензурных слов и словосочетаний и с помощью алгоритма изучили, как часто они появлялись в постах и комментариях пользователей соцсетей "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram и TikTok.

Выяснилось, что с 1 февраля по 31 марта 2021 года пользователи сделали 20,2 млн публикаций с матерными словами – это на 10% больше, чем в феврале-марте 2020 года.

Увеличение числа мата отмечали и в первые дни февраля, сразу после введения запрета на нецензурные выражения в соцсетях с требованием удалять подобные публикации.

Напомним, что с 1 февраля начал действовать закон, который обязывает соцсети находить и блокировать посты с незаконным контентом. Согласно документу, проекты, которые за сутки посещают более 500 тысяч пользователей из России, будут обязаны лично проводить мониторинг контента. В законе отдельно говорится о запрете на материалы, содержащие нецензурную лексику.