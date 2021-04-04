Россияне стали чаще материться после закона о запрете мата в соцсетях

Россияне стали чаще использовать матерные слова в постах и комментариях после того, как в стране вступили в силу поправки, направленные против мата в интернете. Исследование обсценной лексики провела "Медиалогия".
Как сообщает РБК, эксперты выделили 66 нецензурных слов и словосочетаний и с помощью алгоритма изучили, как часто они появлялись в постах и комментариях пользователей соцсетей "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Telegram и TikTok.
Выяснилось, что с 1 февраля по 31 марта 2021 года пользователи сделали 20,2 млн публикаций с матерными словами – это на 10% больше, чем в феврале-марте 2020 года.
Увеличение числа мата отмечали и в первые дни февраля, сразу после введения запрета на нецензурные выражения в соцсетях с требованием удалять подобные публикации.
Напомним, что с 1 февраля начал действовать закон, который обязывает соцсети находить и блокировать посты с незаконным контентом. Согласно документу, проекты, которые за сутки посещают более 500 тысяч пользователей из России, будут обязаны лично проводить мониторинг контента. В законе отдельно говорится о запрете на материалы, содержащие нецензурную лексику.
Комментарии
Это деградация - маты и грязная ругань. Неспособность выражать свои мысли и чувства русским языком.
> 4.04.2021 20:26
> South
Мат это - сюрприз! - тоже часть русского языка!
Просто надо употреблять там, где это допустимо, вот и всё.
А есть ли взаимосвязь количества матерных слов с экономическим положением народа, его обнищанием за это время. Может в этом кроется причина?
Да ты чё? Конечно нет, стали лучше жить, стало веселее, вот из-за этого и материться стали больше...Вот, смотри, например, под окнами стоит машина, купленная с рук в кредит, и не заводится. Что будешь делать? Правильно, хочешь не хочешь, а начнешь материться, но жить то стали же лучше...Так потом мат и в интернет переходит...а оттуда назад возвращается, видишь же, все из-за богатства...
Или по-прежнему думаешь, что из-за обнищания и общего падения культуры?