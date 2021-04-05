Среда, 7 Апрель, 02:00

Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 76,38
€ 90,18
5°


4597868 +8328
Обь
29см +11

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Стеллы Штань Великий постКоронавирус на Алтае
Новости

Весна пришла. Барнаульцы пожаловались на сезонную грязь под балконами многоэтажек

, ИА "Амител"
Всё, что люди выкидывали в окно зимой, "вылезает" из-под снега
Фото: Barnaul22

Фото: Barnaul22

Жители города в сообществе Barnaul22 опубликовали фотографии с территории под балконами одной из многоэтажек. Вся придомовая территория усыпана мусором.

"Каждый год одно и то же. Окурки, мусор, собачьи [продукты жизнедеятельности]. Люди, мы когда в чистом городе жить начнём?" – задаётся вопросом автор поста.

Комментаторы поддержали горожанина и осудили тех, кто выбрасывает мусор с балкона и не убирает за собаками, а один из них рассказал о том, что предлагал вариант решения этой проблемы. 

"Подобными "мелочами" должна заниматься муниципальная полиция, но её не существует. То, что по силам сотне компетентных работников, сгружено на одного участкового.Я предлагал создание такого органа. Но люди против", – написал горожанин.

Ранее жительница Барнаула показала, как выглядит пешеходная зона на Мало-Тобольской. Плитка покрыта мусором, иногда встречаются собачьи кости, торчащие провода и арматура. 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

5.04.2021 08:00
- гость -

ой а кто это наделал????

5.04.2021 08:06
Итальянец

Вы ещё в ракете не видели...

5.04.2021 08:07
гость

Так Барнаул же вошел в число наиболее комфортных городов для жизни. А вы про какие-то окурки. Их не считали.

5.04.2021 08:13
- гость -

Эти свинюшки живут в доме по Шумакова, 61.

5.04.2021 09:00
Гость

Еще бы кал своих псин убирали

5.04.2021 09:00
Нищеброд

Сами свинячат, а потом жалуются ушлёпки.

5.04.2021 09:08
Economist

Обычно на Обаму или Байдена вину валят. Здесь видимо без низ обошлось.

5.04.2021 09:27
- гость -

5.04.2021 09:08
Economist, будя врать-то.На бидена пока никто не валил.Старичок еще новенький в этих делах, да к тому же здоровьем не очень.На абаму было дело, но за то, что тот гадил в подъездах, а не под окнами.Все должно быть справедливо.)

5.04.2021 09:31
- гость -

баба должна сидеть дома и варить борщи, ну иль там детей рожать, а не это вот все

5.04.2021 09:45
- гость -

Вот так переформатировали психику. В тоталитарном совке брали метлы и лопаты, выходили всем домом и наводили чистоту. После этого могли тоталитарно набить морду тем, кто не ценит труд соседей. А сечас фотографируют, выкладывают в сеть и требуют, чтобв кто-то пришёл, убрал и круглосуточно следил за чистотой. Ибо сами ДОСТОЙНЫ большего. Вот и сидите в дерьме. Между тем, только что прошли выходные и за пару часов можно было навести порядок, заодно подружившись с соседями.

5.04.2021 09:53
- гость -

5.04.2021 09:45
- гость -

Обычно кто ежедневно ведет себя по-человечески, не выбрасывая мусор и не пакостя, потом и выходят весной убирать. По себе и соседям своим сужу. А обрыганам и засранцам вечно все должны, кроме них самих.

5.04.2021 09:58
- гость -

Нормальное явление для нашего Мухосранска, какие жители такой и город.

5.04.2021 10:39
Двач

Как всегда всё получилось через жопу

5.04.2021 10:59
- гость -

К сожалению, у значительной части людей деформированное сознание: "я плачу за уборку территории, вот пусть и убирают".
Сами пальцем не пошевелят, но будут с пеной у рта доказывать что им все должны.

5.04.2021 11:04
Гость

Мусор под окнами где никто не ходит заметили, а чёрную жидкость от машин во дворах это норм

5.04.2021 11:17
Злая гостья

5.04.2021 09:53
- гость -

Вот это абсолютно верно!

5.04.2021 11:36
- гость -

Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят - народная мудрость.

5.04.2021 17:26
Бапппка

какие жители такой и город.

Вот-вот! раньше такого не было. Понаехала дярёвня.

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
23:51
Такой день. Отказ алтайского министра от медали и отставка Стеллы Штань 0
23:25
Стало известно о новом способе взлома WhatsApp через друзей и родственников 0
23:11
Главу алтайского предприятия обвиняют в выдаче разрешений на отстрел дичи "по блату" 0
22:54
Павел Дуров оказался самым богатейшим жителем Дубая 0
22:31
Уличные музыканты вернутся на набережную Оби в Барнауле 0
22:11
Заведующую отделением "Аптек Алтая" осудили за растрату более 540 тысяч рублей 0
21:59
"Смотрите, что у нас творится". Талые воды начали топить село в Алтайском крае 0
21:32
50-летний лысый мужчина в спортивном костюме пропал без вести в Барнауле 0
21:12
Барнаульцы в соцсетях делятся видео с концерта Димы Билана 0
20:52
Курс рубля рухнул по отношению к доллару и евро 0
20:35
В Госдуме рассмотрят вопрос об ужесточении наказания за езду в пьяном виде 0
20:06
Интимные фото почти 300 девушек с сайта OnlyFans слили в Сеть 1
19:54
Барнаульцам, оставшимся без газа из-за аварийного дома, возобновляют подачу топлива 0
19:30
Когда болит, хрустит и стреляет: что помогает диагностировать МРТ коленного сустава 0
19:12
Умер актёр из сериала "Чернобыль" 0
18:51
Верховный суд предложил новый способ защиты жертв домашнего насилия 0
18:28
Барнаульца осудили на 6,5 года за гибель сына из-за пьяного вождения 0
18:10
Женщина, пострадавшая в аварии с пранкером Эдвардом Билом, вышла из комы 0
17:54
Кадастровую оценку земель проведут в Алтайском крае в 2022 году 0
17:43
Михаил Мишустин поручил подготовить новые меры для защиты россиян от COVID-19 0
17:34
Стало известно, кто арендовал участок у озера Варежка в посёлке Южном 1
17:20
"Собрались – и бегом". Как жильцы дома, в котором рухнула стена, пережили ночь 3
17:08
Фура загорелась на трассе Барнаул – Новосибирск 0
16:57
Барнаульцы недовольны изменением работы светофоров на Солнечной Поляне 0
16:44
Более 8 тыс. новых случаев COVID-19 подтвердили в России 0
16:31
Шествие "Бессмертного полка" в Алтайском крае собираются провести очно 5
16:19
Следственный комитет России проверит песню Манижи для Евровидения-2021 7
16:06
Пожилой барнаулец с похмелья травмировал внука 0
15:56
Что такое Благовещение Пресвятой Богородицы и зачем в этот день выпускают голубей? 5
15:41
Главный алтайский спасатель рассказал, когда ждать первую и вторую волну паводка 0
15:28
"Ъ": у российских банков закончились деньги на программу сельской ипотеки 0
15:15
Сезон клещей в Алтайском крае: список опасных мест в Барнауле и прогнозы специалистов 0
15:05
81 случай заражения британским штаммом коронавируса выявили в России 0
14:56
Певица показала своё тело в оголяющем ягодицы платье и вызвала отвращение в Сети 10
14:43
Монета рубль бережёт. Жители Алтая стали чаще инвестировать в драгоценные металлы 3
14:30
Барнаульцам предложили обсудить вопрос о выделении полос для общественного транспорта 36
14:20
Зорко лишь одно сердце. Вдохновляющие цитаты из "Маленького принца" 0
14:07
Почти 1 млрд рублей выделили на модернизацию объектов ЖКХ на Алтае 1
13:58
Владимир Путин подписал закон о гаражной амнистии 2
13:45
Барнаульцы пожаловались Вячеславу Франку на строительство ЖК на "парковке" 17
13:32
Его придумали, чтобы спасти природу. 10 фактов о пластике в мировом океане 4
13:16
Валентина Матвиенко рассказала о предстоящем послании Владимира Путина 12
13:03
Франк: жители разрушающегося дома в Барнауле могут переселиться в маневренный фонд 4
12:55
Глава алтайского Минздрава Дмитрий Попов отказался от медали за борьбу с COVID-19 26
12:44
Ещё двое пациентов с COVID-19 скончались в Республике Алтай 0
12:31
Газ барнаульцам, попавшим под отключение из-за аварийного дома, вернут к вечеру 6 апреля 0
12:18
"Дождь в квартире": жительница Барнаула пожаловалась на протекающую крышу 2
12:10
"Форресты Гампы". Зачем жители Барнаула бегают марафоны и как это изменило их жизнь 7
11:48
Алтайское село оказалось под угрозой подтопления из-за подъёма реки Алей (обновлено) 2
11:33
Виктор Томенко отправил в отставку обвиняемую в мошенничестве Стеллу Штань 22

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.