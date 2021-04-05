Весна пришла. Барнаульцы пожаловались на сезонную грязь под балконами многоэтажек

Жители города в сообществе Barnaul22 опубликовали фотографии с территории под балконами одной из многоэтажек. Вся придомовая территория усыпана мусором.
"Каждый год одно и то же. Окурки, мусор, собачьи [продукты жизнедеятельности]. Люди, мы когда в чистом городе жить начнём?" – задаётся вопросом автор поста.
Комментаторы поддержали горожанина и осудили тех, кто выбрасывает мусор с балкона и не убирает за собаками, а один из них рассказал о том, что предлагал вариант решения этой проблемы.
"Подобными "мелочами" должна заниматься муниципальная полиция, но её не существует. То, что по силам сотне компетентных работников, сгружено на одного участкового.Я предлагал создание такого органа. Но люди против", – написал горожанин.
Ранее жительница Барнаула показала, как выглядит пешеходная зона на Мало-Тобольской. Плитка покрыта мусором, иногда встречаются собачьи кости, торчащие провода и арматура.
Комментарии
ой а кто это наделал????
Вы ещё в ракете не видели...
Так Барнаул же вошел в число наиболее комфортных городов для жизни. А вы про какие-то окурки. Их не считали.
Эти свинюшки живут в доме по Шумакова, 61.
Еще бы кал своих псин убирали
Сами свинячат, а потом жалуются ушлёпки.
Обычно на Обаму или Байдена вину валят. Здесь видимо без низ обошлось.
5.04.2021 09:08
Economist, будя врать-то.На бидена пока никто не валил.Старичок еще новенький в этих делах, да к тому же здоровьем не очень.На абаму было дело, но за то, что тот гадил в подъездах, а не под окнами.Все должно быть справедливо.)
баба должна сидеть дома и варить борщи, ну иль там детей рожать, а не это вот все
Вот так переформатировали психику. В тоталитарном совке брали метлы и лопаты, выходили всем домом и наводили чистоту. После этого могли тоталитарно набить морду тем, кто не ценит труд соседей. А сечас фотографируют, выкладывают в сеть и требуют, чтобв кто-то пришёл, убрал и круглосуточно следил за чистотой. Ибо сами ДОСТОЙНЫ большего. Вот и сидите в дерьме. Между тем, только что прошли выходные и за пару часов можно было навести порядок, заодно подружившись с соседями.
5.04.2021 09:45
- гость -
Обычно кто ежедневно ведет себя по-человечески, не выбрасывая мусор и не пакостя, потом и выходят весной убирать. По себе и соседям своим сужу. А обрыганам и засранцам вечно все должны, кроме них самих.
Нормальное явление для нашего Мухосранска, какие жители такой и город.
Как всегда всё получилось через жопу
К сожалению, у значительной части людей деформированное сознание: "я плачу за уборку территории, вот пусть и убирают".
Сами пальцем не пошевелят, но будут с пеной у рта доказывать что им все должны.
Мусор под окнами где никто не ходит заметили, а чёрную жидкость от машин во дворах это норм
5.04.2021 09:53
- гость -
Вот это абсолютно верно!
Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят - народная мудрость.
какие жители такой и город.
Вот-вот! раньше такого не было. Понаехала дярёвня.