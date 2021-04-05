Весна пришла. Барнаульцы пожаловались на сезонную грязь под балконами многоэтажек

Жители города в сообществе Barnaul22 опубликовали фотографии с территории под балконами одной из многоэтажек. Вся придомовая территория усыпана мусором.

"Каждый год одно и то же. Окурки, мусор, собачьи [продукты жизнедеятельности]. Люди, мы когда в чистом городе жить начнём?" – задаётся вопросом автор поста.

Комментаторы поддержали горожанина и осудили тех, кто выбрасывает мусор с балкона и не убирает за собаками, а один из них рассказал о том, что предлагал вариант решения этой проблемы.

"Подобными "мелочами" должна заниматься муниципальная полиция, но её не существует. То, что по силам сотне компетентных работников, сгружено на одного участкового.Я предлагал создание такого органа. Но люди против", – написал горожанин.

Ранее жительница Барнаула показала, как выглядит пешеходная зона на Мало-Тобольской. Плитка покрыта мусором, иногда встречаются собачьи кости, торчащие провода и арматура.