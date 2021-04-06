В сентябре в России пройдут выборы депутатов Госдумы. Официально кампания ещё не стартовала, а потому партии не торопятся раскрывать карты. Тем не менее фамилии некоторых претендентов на думское кресло (и зарплату 450 тысяч рублей) уже известны. Помимо "профессиональных" политиков (многие сидят в парламенте уже не первый срок), есть и те, кого видеть среди законотворцев будет как минимум странно. Это откровенные фрики, эстрадные исполнители, актёры, телеведущие и кинорежиссёры. Кто на следующие пять лет из представителей шоу-бизнеса может получить "синекуру" и почему селебрити так рвутся в Госдуму, выяснил amic.ru.

Анатолий Вассерман, телеэрудит

Публицист Анатолий Вассерман не исключил, что пойдёт в Госдуму самовыдвиженцем. "Я действительно намерен баллотироваться, но от кого именно, это ещё рассматривается", – сказал Вассерман в эфире радиостанции "Говорит Москва" несколько недель назад. Скорее всего, на выборах он будет представлять партию "Справедливая Россия". Вассерман должен был выдвигаться от справороссов ещё на выборах 2016 года. "Но тогда не получилось", – отметили в партии.

Телеэрудит не раз привлекал к себе внимание громкими заявлениями. Например, в 2011 году он выступил за легализацию наркотических веществ: "Если бы новый антинаркотический закон доверили писать мне, я отменил бы запрет на любые наркотические – и вообще психотропные – вещества. Более того, разрешил бы продажу их в любой аптеке – то есть, по сути, за те гроши, которых они реально стоят, – и без рецепта".

Редакция amic.ru приводит данную цитату целиком для понимания смысла сказанного, но при этом выступает категорически против легализации наркотиков.

Были у него и другие неоднозначные высказывания. Например, о том, что Украина – это неотъемлемая часть России. "Считать украинцев нерусскими может только тот, кто не видел Россию за пределами Садового кольца, не представляет, сколь многообразна и многоцветна русская радуга", – отметил Вассерман в интервью киевской газете "Новая" в 2013 году. А в 2015 году он и вовсе объявил себя сталинистом, в том числе оправдывая руководителя СССР за репрессии и установление тоталитарного режима.

Сергей Шнуров, музыкант

Насчёт фронтмена группы "Ленинград", а с недавнего времени сопредседателя "Партии Роста" Сергея Шнурова есть противоречивая информация о его политических амбициях. С одной стороны, "Ведомости" со ссылкой на главу партии Бориса Титова писали летом 2020 года, что Шнуров точно будет баллотироваться в Госдуму в 2021 году. С другой – Шнуров позднее опроверг это заявление. Он сообщил, что пока не планирует участвовать в выборах в Госдуму, так как "ему лень и пока он не видит возможности". "В эту Госдуму я не хочу, а следующая не знаю, какая будет", – приводит слова музыканта РИА Новости. Однако зная склонность Шнурова к эпатажу, его появление в избирательных бюллетенях не кажется чем-то невероятным.

Денис Майданов, певец

В марте о своём желании стать депутатом Госдумы объявил ещё один представитель шоу-бизнеса – певец Денис Майданов. "Мне есть чем помочь и своей стране, и своему округу. Я долго говорил в своих песнях о своих убеждениях, своих истинах и принял решение, что мне есть чем помочь моей родине не только словом, но и делом", – приводит издание Daily Storm слова шансонье.

Обладатель премий "Шансон года" обозначил круг своих интересов в Госдуме. Продюсер хочет заниматься темой воспитания молодёжи и участвовать в работе комитета по культуре.

Майданов уже определился с округом: он пойдёт на выборы от Одинцовского одномандатного избирательного округа. Сейчас его представляет телеведущая Оксана Пушкина, но она отказалась баллотироваться на выборах в сентябре, объяснив это просьбой губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

Владимир Меньшов, кинорежиссёр

Ещё один потенциальный парламентарий – это известный кинорежиссёр Владимир Меньшов. Предполагается, что он пойдёт на выборы от "Справедливой России – За правду" по московскому партийному списку.

Сопредседатель партии Захар Прилепин в беседе с ТАСС подтвердил, что Меньшов не исключает возможности принять участие в выборах в нижнюю палату парламента. "Владимир Валентинович Меньшов – человек, который вместе с нами пришёл в обновлённую коалицию. Он человек, которому никто никакие даже не то чтобы приказания, но и пожелания давать не может, потому что он огромен. Это русская культура во плоти", – цитирует Прилепина РБК.

Меньшов состоял в партии "За правду" с момента её основания. Она просуществовала с 2019 по 2021 год, а в феврале вошла в состав "Справедливой России" (вместе с "Патриотами России", – прим. ред.). Интересно, что в начале 2000-х Меньшов вступил в партию "Единая Россия". В интервью журналу Esquire в 2010 году он заявлял, что вступил в неё случайно, жалеет об этом и с иронией относится к деятельности партии, но не выходит из её рядов во избежание скандала. Позднее он всё-таки покинул ряды единороссов. Теперь режиссёр Меньшов имеет все шансы доказать, каким делам Москва всё-таки сможет поверить.

Сергей Зверев, стилист

Стилист Сергей Зверев, который раньше особо внимания политике не уделял, собрался баллотироваться в Госдуму от Бурятии. Причём, судя по всему, продвигать на выборы его будет объединённая "Справедливая Россия – За правду". В феврале он посетил партийный съезд, а затем побывал и в Госдуме. Своё решение пойти в парламент Зверев объясняет желанием самих избирателей.

"Я обратил внимание, что пишут не только жители Бурятии, но и люди со всей России. Есть такие предложения и пожелания со всех концов света. "Вам пора баллотироваться в Госдуму". Я, конечно, стал задумываться", – рассказывает звезда.

Стилист также разместил в своём блоге скриншот голосования в Telegram-канале "Тунка", где набрал голосов больше, чем действующие депутаты от Бурятии Николай Будуев и Алдар Дамдинов, чьи места он, судя по всему, намерен занять в думе нового созыва. За Зверева, согласно скриншоту, проголосовало 82% респондентов.

Как говорил "Блокноту" руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачёв, Зверев "выиграть не выиграет, но выборы украсит". По его словам, "чтобы никто не попрекал, что выборы скучны и серы, видимо, решено привлечь деятелей шоубиза".

"Раньше Бурятию в Госдуме представлял Иосиф Кобзон. Вот такая линия "преемственности". Разница только в том, что Кобзон стал депутатом, а Зверев – нет. Но напомнит о себе, хайпанет. Для его бизнеса это плюс", – считает политолог.

Моргенштерн, рэпер

После того как недавно "Альфа-Банк" нанял на работу рэпера Моргенштерна (настоящее имя Алишер Валеев, – прим. ред.) всерьёз заговорили о том, что популярный у молодёжи исполнитель может пойти в политику уже в этом году.

Руководитель исполкома партии "Единая Россия" в Башкирии (оттуда родом Моргенштерн) Рустем Ахмадинуров не исключил, что музыкант "заявится когда-нибудь на следующих выборах".

"Мне некоторые стали писать, что "Единая Россия" рассматривает рэпера как кандидата, – пояснил Ахмадинуров. – Ни в коем случае не получится укрепление имиджа партии этим персонажем". Правда, часть партий ради хайпа и привлечения молодых избирателей всё равно могут пойти на сотрудничество с Моргенштерном.

Кто ещё на новенького

Из других медийных персон, собравшихся на выборы в ГД, отметим актёра Дмитрия Певцова. По данным "Коммерсанта", Певцов может пойти на выборы по Медведковскому округу (по нему в 2016 году был избран коммунист Денис Парфёнов). В то же время "Медуза" называла потенциальным кандидатом по этому округу ведущего телепрограмм о животных Тимофея Баженова, но инсайдеры утверждают, что он может быть выдвинут по Бабушкинскому округу (его представляет в Думе единоросс Иван Тетерин). А РБК сообщал, что в Кунцевском округе, от которого в 2016 году избрался единоросс Вячеслав Лысаков, может баллотироваться ведущий телеканала "Россия 1" Евгений Попов (муж телеведущей Ольги Скабеевой).

При этом ещё прошлой осенью замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов сказал, что единороссы не будут выдвигать в Госдуму артистов, спортсменов и музыкантов. По его словам, планируется опираться на людей с "профессиональными компетенциями", которые могут принести "практическую пользу".

Зачем селебрити идут в Госдуму

А вот политолог Михаил Виноградов, напротив, убеждён, что "экзотические" кандидаты имеют все шансы заявить о себе этой осенью."Может быть, это реакция на разговоры о том, что сейчас эпоха фриков, например в сериалах типа "Доктора Хауса". Если зритель раньше отождествлял себя с героем, то сейчас нередко – с фриком. Теперь это пробуют в политике, тем более что стартовая известность фрика обычно заведомо выше", – приводит мнение эксперта "Коммерсант".

Присутствие звезды в избирательном списке заметно облегчает жизнь политтехнологам. Это позволяет сделать знаменитость "паровозом" в списке и прицепить к ней ещё несколько кандидатов, которых спортсмен или артист легко втащат на себе в Госдуму. Плюс такая технология позволяет сэкономить избирательный бюджет для любой партии. "Если селебрити выдвигается в парламент по списку, то он будет чувствовать меньше ответственности, и это часто только продажа своего лица", – резюмирует политолог Глеб Кузнецов.