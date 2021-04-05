Все противопаводковые мероприятия в Алтайском крае почти завершены

Все противопаводковые мероприятия в Алтайском крае завершены на 98%, в начале апреля их полностью доведут до конца, сообщил глава регионального Минтранса Александр Дементьев. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

"В начале апреля все противопаводковые мероприятия должны быть завершены. Именно такие установки были даны руководством Алтайавтодора. Дорожно-строительные управления должны были обеспечить необходимые инертные материалы, исправность техники, а также провести чернение и пиление льда у опор 70 мостов в 18 районах края. Проделан большой объём работ и на данный момент все мероприятия завершены на 98%", – сказал Дементьев.

В Минтрансе добавили, что в период проведения противопаводковых мероприятий дорожники очистили от снега и льда более 15,7 тыс. километров дорог, обочин, откосов, земельного полотна, а также свыше 7 тыс. водопропускных труб и порядка 19 тыс. погонных метров водоотводных сооружений.

Ранее сообщалось, что на проведение противопаводковых мероприятий в Барнауле направили 13,9 миллиона рублей. К работе готово порядка 115 единиц техники, а гидротехнические сооружения уже подготовили к пропуску вод. Помимо этого, проводится расчистка русел малых рек, а также идут работы по очистке ливневой канализации.