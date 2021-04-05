Эконадзор проверит "эпичную свалку" рядом с "Леруа Мерлен" в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Рядом с торговым центром "Леруа Мерлен" на Правобережном тракте в Барнауле появились горы мусора. На свалку пожаловался один из горожан в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

Автор поста назвал это "эпичной свалкой", аналогов которой на въезде в краевую столицу ему ещё не приходилось видеть.

Местный житель также отметил, что упаковочный материал и другие отходы из пластика может разнести ветром по прилегающей территории, а рядом находится река Обь, которая также рискует пострадать от загрязнения.

Информацию прокомментировали в министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.

"Информация передана специалистам регионального эконадзора, – подчеркнули в ведомстве. – О результатах сообщим дополнительно".

При этом сотрудники магазина рассказали корреспонденту amic.ru, что мусор уберут, как только подтает снег.

Ранее горожане показали снимки барнаульского Арбата, по которому теперь не очень приятно прогуливаться из-за грязи, мусора, окурков и пустых бутылок.