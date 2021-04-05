Эконадзор проверит "эпичную свалку" рядом с "Леруа Мерлен" в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Рядом с торговым центром "Леруа Мерлен" на Правобережном тракте в Барнауле появились горы мусора. На свалку пожаловался один из горожан в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
Автор поста назвал это "эпичной свалкой", аналогов которой на въезде в краевую столицу ему ещё не приходилось видеть.
Местный житель также отметил, что упаковочный материал и другие отходы из пластика может разнести ветром по прилегающей территории, а рядом находится река Обь, которая также рискует пострадать от загрязнения.
Информацию прокомментировали в министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.
"Информация передана специалистам регионального эконадзора, – подчеркнули в ведомстве. – О результатах сообщим дополнительно".
При этом сотрудники магазина рассказали корреспонденту amic.ru, что мусор уберут, как только подтает снег.
Ранее горожане показали снимки барнаульского Арбата, по которому теперь не очень приятно прогуливаться из-за грязи, мусора, окурков и пустых бутылок.
Комментарии
Тысяч на 500 оштрафовать и снег сразу перестанет быть помехой для уборки мусора!!!
свалка под охраной что-ли, там столько металла и не растащено предприимчивыми...
офигеть. Директор магазина с какого века выпал, что с таянием снега мусор убирает, а не вывозит сразу, вываливает во дворе
Дааа. Помню времена, когда в эти места можно было только со стороны Фирсово попасть или на катере. Тёплые протоки и устилающий всё ежевичник. С нашим колхозным менталитетом нам ещё рано пользоваться благами цивилизации.
Я вижу склад! Свалку не вижу!
Уж кто как ведет свою деятельность - это их убытки, но вмешиваться в работу предриятия - так себе хобби!
Этому барнаульцу рекомендую обследовать кюветы дороги, которая ведет к Леруа. Вот там и будет обнаружена именно свалка, которую точно не уберут даже после таянья снега.
Наверно, за бабло так вообще музей современного искусства увидете?
Наверно хотел что-то стащить, ему не дали, вот и нажаловался)))
А если есть желающие добровольно помочь уборке. можно? там металлические конструкции смотрю весомые. металл то вон какой нынче не дешевый. зажрались буржую, выкидывают.