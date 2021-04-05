LG отказалась от производства смартфонов

Южнокорейская компания LG, занимающаяся производством электроники и бытовой техники, официально объявила о прекращении производства смартфонов, сообщается на сайте бренда.

Выход из "невероятно конкурентного сектора мобильных телефонов" позволит компании сконцентрировать ресурсы в других отраслях. Уже выпущенные смартфоны не будут сняты с продажи. LG также продолжит поддержку и обновление актуальных девайсов.

Ранее пользователи iPhone назвали причины, по которым они готовы отказаться от платформы и перейти на Android-смартфоны. Чаще всего респонденты отмечали более предпочтительные характеристики устройств конкурентов. Среди производителей опрошенные выделили Samsung, Pixel, LG и Motorola.