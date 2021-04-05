LG отказалась от производства смартфонов

Южнокорейская компания LG, занимающаяся производством электроники и бытовой техники, официально объявила о прекращении производства смартфонов, сообщается на сайте бренда.
Выход из "невероятно конкурентного сектора мобильных телефонов" позволит компании сконцентрировать ресурсы в других отраслях. Уже выпущенные смартфоны не будут сняты с продажи. LG также продолжит поддержку и обновление актуальных девайсов.
Ранее пользователи iPhone назвали причины, по которым они готовы отказаться от платформы и перейти на Android-смартфоны. Чаще всего респонденты отмечали более предпочтительные характеристики устройств конкурентов. Среди производителей опрошенные выделили Samsung, Pixel, LG и Motorola.
Комментарии
насколько я понимаю, самые дешевые (и не очень) их модели давно уже делались не ими, а третьими фирмами. в частности, у меня был LG L90, поддержка LG мне это подтвердила
только самые дорогие телефоны LG производились LG
Ну теперь-то "Етофон" стрельнет
У меня LG G6. Отличный непафосный смартфон. Мне их продукция всегда нравилась. Жаль что съехали с пути.
странно, что над йотафонами, яндексами смеются, а над ё-мобилем как-то нет. хотя это была профанация с самого начала
Телефоны LG не берут на помойках даже бомжи.
...а ГДЕ в списке: Леново, ЗТЕ, Хуавэй (продажи которых нагибают даже "яблоко" суммарно так точно в пару раз ) и прочие классные телефоны?..