Неплательщик алиментов из Барнаула лишился итальянского ружья Benelli

Сотрудники управления судебных приставов совместно с росгвардией арестовали дорогое итальянское ружьё Benelli у жителя Барнаула, который не платил алименты своим детям. Подробности сообщают в пресс-центре алтайской службы судебных приставов.

Мужчина задолжал детям более 160 тыс. рублей, однако отдавать деньги не спешил. Тогда у горожанина изъяли оружие и отправили на оценку для дальнейшей продажи. Отцу выдали направление в Центр занятости населения для дальнейшего трудоустройства.

Ранее сообщалось, что приставы арестовали 17 машин, принадлежащих жительнице Алтайского края. Женщина накопила более 6 млн рублей долгов. Если владелица не рассчитается, то арестованное имущество выставят на аукцион.