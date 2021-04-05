В Алтайском крае проснулись медведи

Медведи уже проснулись в Алтайском крае. Об этом "Вестям Алтай" рассказал представитель регионального Минприроды Евгений Батурин.

По его словам, животные начали выходить на склоны южных и предгорных районов края, однако с людьми косолапые ещё не встречались: ранней весной хищники обычно держатся вдали от населённых пунктов.

Специалисты уже приступили к весеннему учёту численности медведей. Пока это делают по следам. Не исключено, что в случае наступления холодов животные снова залягут в спячку.

Ранее специалисты рассказали amic.ru, когда в Алтайском крае начнётся ледоход. В районе Барнаула процесс ожидается 13 апреля. В то же время синоптики отмечают, что погрешность может составить три-четыре дня.