Ледоход в Алтайском крае начнётся на следующей неделе

Ледоход на реке Оби в районе города Барнаула ожидается 13 апреля, таков предварительный прогноз ФГБУ "Западно-сибирское УГМС". В то же время синоптики отмечают, что погрешность может составить три-четыре дня.

Обь начнёт освобождаться ото льда в районе села Усть-Пристань. Предварительная дата – 12 апреля, затем лёд тронется в Барнауле, а 15 апреля – в районе Камня-на-Оби.

В этот период в районе Барнаула большого подтопления не ожидается. Согласно прогнозным данным, река останется в пределах допустимых значений, лишь немного их превысив.



"Максимальный уровень Оби вблизи краевой столицы могут достигать 475-565 см. Отметка подтопления для Барнаула 560 см. Сейчас по реке идут небольшие подъёмы – 3-8 сантиметров, потому что ночью сохраняются минусовые температуры. Пока всё спокойно", – сообщила amic.ru начальник отдела гидрологии Алтайского гидрометцентра Ольга Прахт.

На Чумыше ледоход алтайские синоптики прогнозируют 12 апреля, но пока тут фиксируется полный ледостав.

Более активно процесс половодья развивается на юге Алтайского края. Ледоход на Чарыше начнётся в районе села Калманка примерно 10 апреля. Здесь ежедневно фиксируется подъём уровня воды в реке до 30 сантиметров в сутки. Начались и ледовые явления: промоины, закраины.

В возможную зону подтопления могут попасть участки в районе Усть-Чарыша, Барнаула и Камня-на-Оби, где протекает Обь. К опасным участкам относится село Красногорское (река Чакша), сёла Карпово-2 и Белоглазово, которым потенциально угрожает Чарыш, города Алейск и Рубцовск могут пострадать от реки Алей, Чумыш может подтопить Ельцовку.