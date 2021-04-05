В России не исключают снижения уровня бедности раньше 2030 года

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин выразил мнение, что снижения уровня бедности в России можно достичь и раньше, чем к 2030 году. Слова чиновника приводит ТАСС.

"Я согласен, что снижения бедности в два раза можно добиться раньше, чем к 2030 году. Больше того – в ближайшие годы", – сказал Кудрин.

Он добавил, что уже есть "вполне разумные" по ресурсам меры, которые позволят достичь этой цели.

В конце 2020 года президент России Владимир Путин вспомнил, как плохо было в начале нулевых, а затем отметил, что сейчас за чертой бедности в стране находятся около 20 млн человек (13,5% населения). По его словам, правительство планирует к 2030 году уменьшить этот показатель до 6,5%.