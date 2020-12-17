Путин рассказал, сколько бедных должно быть в России к 2030 году

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о повышении цен на продукты и ситуацией с обеднением людей в провинции.

В первую очередь Путин вспомнил, как плохо было в начале нулевых, а затем отметил, что сейчас за чертой бедности в стране находятся около 20 млн человек (13,5% от населения). Правительство планирует к 2030 году уменьшить этот показатель до 6,5%, поскольку нужно исходить из реалий.

"У нас рекордный урожай. А хлеб растет в цене. Макароны в цене растут. Это что такое? С какой стати?" – удивился глава государства, комментируя рост цен на продукты. При этом, по его словам, в некоторых сферах цены растут объективно – из-за подорожания сырья и производства.

Что касается поддержки населения, то относятся эти меры к семьям с детьми (ежемесячные и единоразовые выплаты), напомнил Путин.