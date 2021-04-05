Владимир Путин поручил увеличить доходы жителей "отстающего" Алтайского края

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с региональными властями добиться опережающего роста реальных доходов населения в регионах из списка "отстающих", в который входит и Алтайский край. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами кабмина, который опубликован на сайте Кремля.
Доклад по этому вопросу необходимо подготовить до 1 июля 2021 года, далее – раз в полугодие.
Ответственными за исполнение поручения Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина и руководителей республик Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашия, а также Алтайского края, Курганской и Псковской областей.
Напомним, в марте председатель правительства Михаил Мишустин выделил более 1,3 млрд рублей на поддержку регионов Сибири, однако Алтайский край в списке этих счастливчиков не оказался.
Комментарии
Не будет ничего
У всякого рода Шоний может что-то и повысится, у чиновников орденов прибавится. Простым работягам остается на этом фоне разве что к земле готовиться...
А как увеличивать доходы жителей? Я знаю только один способ - вертолётные деньги, а если на" развитие", то они вообще не дойдут до жителей и увеличат доходы только развивайщиков
Ну-ну.. жду-жду, когда мои меньше 20 станут хотя бы голубцами.
Вои так вот просто? А че раньше не поручал?
И это президент России - 20 лет у кормила и такой типа наивный - считает, что повысить реальные доходы жителей края можно поручениями?!
Всё это ни о чём...К сожалению.
Поздно пить боржоми. Развал экономики края произошел. Точка невозврата пройдена.
Придется чиновникам в очередной раз статистику исправлять.
6.04.2021 08:12 Все умеют исправлять статистику, это относится к прочим равным факторам.
6.04.2021 06:27 В этом и есть особенности ежедневного управления, президент по должности задаёт стратегию развития, но на данном этапе он и премьер, он и министр, он и губернатор, 24/7
Путин - единственная видимая часть власти которая двигает прогресс, всё остальное управление идёт от Запада, то бишь значит для сдерживания России.
6.04.2021 08:52
М
всё остальное управление идёт от Запада, то бишь значит для сдерживания России.
Что именно за сдерживание идёт кроме как нарушений прав человека и разворовывания и потом кайфования на это в цивилизованных странах отдельных преспутников захвативших временно власть?
ухты неожиданно!!! это предвыборная компания пошла ....
Карман подставил, жду бабла))
кроме смеха, ничего
какое увеличение вы о чем, опять на 5% от оклада, а где нибудь убудет.... только убывает... у нас куча государственных структур, там минимальные зп у сотрудников, а у руководства очень даже не маленькие и у приближенных к ним тоже не как у всех.... вы с этого начните!!!!!!!!!!!
Разговоры вроде правильные. Народ говорильню включил что надо возрождать страну, вымираем... Но реальная экономика в руках западников и конгломераций, а они менять ничего не хотят, все больше и больше приватизируют, мечтают электронный управляемый мир сделать. Закончится это плохо.
Новый котеджный поселок появится из друзей Томенк@ и Ко, вся федеральная помощь в Фирсово и в Лесу на горе
А кто счёт этим заявлениям ведёт ,сколько уже можно бла,бла,бла ....