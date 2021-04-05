Владимир Путин поручил увеличить доходы жителей "отстающего" Алтайского края

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с региональными властями добиться опережающего роста реальных доходов населения в регионах из списка "отстающих", в который входит и Алтайский край. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания с членами кабмина, который опубликован на сайте Кремля.

Доклад по этому вопросу необходимо подготовить до 1 июля 2021 года, далее – раз в полугодие.

Ответственными за исполнение поручения Путин назначил премьер-министра Михаила Мишустина и руководителей республик Адыгея, Алтай, Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Тыва, Чувашия, а также Алтайского края, Курганской и Псковской областей.

Напомним, в марте председатель правительства Михаил Мишустин выделил более 1,3 млрд рублей на поддержку регионов Сибири, однако Алтайский край в списке этих счастливчиков не оказался.