Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил более 1,3 млрд рублей на поддержку регионов Сибири. Как информирует пресс-служба кабмина, деньги получат четыре региона, и Алтайский край, как уже сообщалось ранее, в список этих счастливчиков не попал.

Допфинансирование выделили по итогам рабочей поездки Мишустина в СФО с 2 по 6 марта. Тогда премьер побывал в Алтайском крае, республиках Алтай и Тыва, а также в Новосибирской и Кемеровской областях.

Так, Республике Алтай дадут более 254 млн рублей на строительство объектов водоснабжения и очистных сооружений вблизи Телецкого озера. Тыве выделят 297 млн рублей на строительство школы и двух детсадов, а также свыше 352 млн – на погашение задолженности за медоборудование и закупку нового. Новосибирской области направят 200 млн рублей на проведение исследований в области лечения рака. Кузбасс же получит почти 203 млн рублей на погашение задолженности по зарплатам работникам шахты "Алексиевская".

"Дополнительные средства помогут регионам завершить важные инфраструктурные проекты, поддержат местных жителей и повысят доступность медицинских и образовательных услуг", – отметили в кабинете министров.

Напомним, 2 марта Михаил Мишустин официально посетил Барнаул. Премьера сводили в школу № 53, где он пообедал в столовой и пообщался с педагогами. Также глава кабмина встретился с алтайскими промышленниками на АЗПИ и провёл переговоры с губернатором Виктором Томенко. Подробнее почитать о визите второго лица государства на Алтай можно в нашем сюжете.