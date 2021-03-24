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Михаил Мишустин выделил более 1,3 млрд рублей на поддержку регионов Сибири

, ИА "Амител"
Алтайский край не получит из этой суммы ни копейки
Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил более 1,3 млрд рублей на поддержку регионов Сибири. Как информирует пресс-служба кабмина, деньги получат четыре региона, и Алтайский край, как уже сообщалось ранее, в список этих счастливчиков не попал.

Допфинансирование выделили по итогам рабочей поездки Мишустина в СФО с 2 по 6 марта. Тогда премьер побывал в Алтайском крае, республиках Алтай и Тыва, а также в Новосибирской и Кемеровской областях.

Так, Республике Алтай дадут более 254 млн рублей на строительство объектов водоснабжения и очистных сооружений вблизи Телецкого озера. Тыве выделят 297 млн рублей на строительство школы и двух детсадов, а также свыше 352 млн – на погашение задолженности за медоборудование и закупку нового. Новосибирской области направят 200 млн рублей на проведение исследований в области лечения рака. Кузбасс же получит почти 203 млн рублей на погашение задолженности по зарплатам работникам шахты "Алексиевская".

"Дополнительные средства помогут регионам завершить важные инфраструктурные проекты, поддержат местных жителей и повысят доступность медицинских и образовательных услуг", – отметили в кабинете министров.

Напомним, 2 марта Михаил Мишустин официально посетил Барнаул. Премьера сводили в школу № 53, где он пообедал в столовой и пообщался с педагогами. Также глава кабмина встретился с алтайскими промышленниками на АЗПИ и провёл переговоры с губернатором Виктором Томенко. Подробнее почитать о визите второго лица государства на Алтай можно в нашем сюжете.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

24.03.2021 15:49
- гость -

У нас и так достаточно.

24.03.2021 15:56
- гость -

Как котлеты с гречкой трескать так пожалуйста, а как дать деньжат - так извините.
Вот и приглашай к себе в гости голодранцев, только жрать горазды за чужой счёт

24.03.2021 16:01
- гость -

Вывод: Котлета без водки - деньги на ветер.

24.03.2021 16:02
- гость -

24.03.2021 15:56
- гость -
Как котлеты с гречкой трескать так пожалуйста, а как дать деньжат - так извините.
Вот и приглашай к себе в гости голодранцев, только жрать горазды за чужой счёт

***

)))))

24.03.2021 16:17
- гость -

Видать показуха была приторный.

24.03.2021 16:27
Солдат

Сначала Алтайский край зачистят от коррумпированных чиновников. А потом инвестиции пойдут. А так кому давать!? И чистка уже началась.

24.03.2021 16:35
- гость -

Ай ай яй, нельзя быть таким прижимистым...В школе, наверное, учили, что жадность- это скверно?

24.03.2021 16:48
- гость -

Видимо котлетка с гречкой не понравилась...

24.03.2021 16:50
- гость -

Зато хоть улицы от снега почистили к его приезду!

24.03.2021 16:50
- гость -

Не дал - правильно сделал. Куда попало потратят(не будем писать "разворуют". Без пользы для жителей края.

24.03.2021 16:55
- гость -

Вот тебе и выпавшая стена в школе, и закрытые комментарии к тому что ЕР наберёт большинство в сентябре!?.
Болотная-2, говоришь?
Идите в попу со своим капитализмом!

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