В Барнауле очистили от мусора все ливнеприёмники

Барнаульские дорожники завершили вскрытие ото льда решёток дождеприёмных колодцев и очистили от мусора ливнеприёмники, работы проходили в разных частях города, сообщает пресс-служба мэрии.

"В последней декаде марта с помощью каналопромывочной машины велась промывка и очистка ливнёвок, а также откачка ила на ливнеприёмниках на пересечении улиц Ползунова с проспектом Красноармейским, Малахова – А. Петрова, Молодёжная – Ядринцева, Челюскинцев – Анатолия, Взлётная – Лазурная, проспекта Космонавтов с проспектами Ленина, Калинина, а также очистка колодцев на Павловском тракте, улице Попова", – говорится в сообщении.

В этом месяце стартовал следующий этап работ – очистка лотковой части дорог от грунтовых наносов и мусора. На обслуживании дорожной службы находятся 1386 колодцев ливневой канализации. Специалисты будут вести постоянный мониторинг состояния ливнёвки и обеспечивать её работоспособность на протяжении всего весенне-летнего периода.

Ранее сообщалось, что все противопаводковые мероприятия в Алтайском крае завершены на 98%, в начале апреля их полностью доведут до конца. Дорожники уже очистили от снега и льда более 15,7 тыс. километров дорог, обочин, откосов, земельного полотна, а также свыше 7 тыс. водопропускных труб и порядка 19 тыс. погонных метров водоотводных сооружений.