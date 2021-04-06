Врач-гастроэнтеролог Алексей Буеверов раскрыл единственный способ избежать похмелья. По его словам, для этого необходимо не превышать индивидуальную дозу алкоголя.
Как отметил эксперт в беседе с "АиФ", при употреблении алкоголя следует хорошо закусывать, причём не только жирным, а также избегать напитков с избытком высших спиртов. К таким он отнёс дешевое вино в коробках или плохо перегнанный самогон – от них на утро точно будет болеть голова.
Также гастроэнтеролог добавил, что отсутствие похмелья после употребления спиртного является плохим сигналом и может говорить о развитии первой стадии алкоголизма.
Напомним, что ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что полностью отказываться от спиртного совсем не обязательно. По его словам, малые дозы алкоголя могут оказывать благоприятный эффект в плане профилактики сердечных болезней и диабета.
Комментарии
Пейте качественный самогон от него, в отличии от дорогостоящего якобы "элитного" пойла, похмелья практически не бывает или не пейте вообще, тогда отсутствие утреннего бодуна гарантировано.
Не совсем верно, причиной головной боли часто являются не высшие спирты, а избыток серы - консерванта в вине.
6.04.2021 09:39
- гость -
Ахаха. От серы у него похмелье.... насмешил )))
>По его словам, для этого необходимо не превышать индивидуальную дозу алкоголя.
Открытие межгалактичсекого масштаба однако...
6.04.2021 10:15
- гость -
Ну тупым всегда смешно, мозгов нет, что еще остается.
А так он прав - сера вызывает часто головную боль по утрам, даже при небольшой дозе выпитого алкоголя. Но это только в вине, в него ее добавляют для исключения процесса дальнейшего брожения продукта. В крепких напитках серы нет.
с 0,5 водочки похмелья нет. с 0,75 уже голова чувствует.
с сэмэна же и с 0,75 утром как огурчик
не понятно, к чему эта информация, вроде не новый год, а к пасхе готовятся, к разговлению
>В крепких напитках серы нет.
А для чего тогда при перегонке зерновых используют медь, на которой оседают сернистые соединения
А жизнь показывает, что единственный способ избежать похмелья - это не пить.
Вы вообще о чем, похмелье это обязательный процесс праздника, и опохмел иногда проходит веселее чем сам праздник
Немного о "алкогольной белочке"
Ученые выяснили, что самым большим ценителем спиртного на Земле является... перохвостая тупайя ( белочка, похожая мордочкой на крысу). Ученые установили, что эти животные регулярно употребляют значительные дозы алкоголя.
Она любит нектар пальмы, в котором содержится 3,8 процента этилового спирта. По подсчетам ученых, в сутки она выпивает столько же алкоголя, сколько содержат три литра пива, а в ее крови постоянный уровень спирта — 1,4 грамма на килограмм тела, при этом нет ни типичных признаков опьянения, и не испытывает похмелья после.