Врач-гастроэнтеролог Алексей Буеверов раскрыл единственный способ избежать похмелья. По его словам, для этого необходимо не превышать индивидуальную дозу алкоголя.

Как отметил эксперт в беседе с "АиФ", при употреблении алкоголя следует хорошо закусывать, причём не только жирным, а также избегать напитков с избытком высших спиртов. К таким он отнёс дешевое вино в коробках или плохо перегнанный самогон – от них на утро точно будет болеть голова.

Также гастроэнтеролог добавил, что отсутствие похмелья после употребления спиртного является плохим сигналом и может говорить о развитии первой стадии алкоголизма.

Напомним, что ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что полностью отказываться от спиртного совсем не обязательно. По его словам, малые дозы алкоголя могут оказывать благоприятный эффект в плане профилактики сердечных болезней и диабета.