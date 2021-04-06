Президент России Владимир Путин подписал закон о гаражной амнистии. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Согласно закону, россияне смогут бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых расположены их гаражи. Под действие документа попадают те гаражи, которые в качестве объектов капитального строительства возвели до 30 декабря 2004 года. Упрощённый порядок оформления участков будет применяться при соблюдении ряда условий: земля владельцу должна быть предоставлена органом власти или организацией либо на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.

Закон вступит в силу 1 сентября 2021 года и будет действовать до сентября 2026-го. По предварительным подсчётам, принятие закона облегчит жизнь более 4,5 млн автовладельцев, сообщает РБК.

Напомним, в декабре 2020 года в третьем чтении Госдума приняла закон о продлении дачной амнистии. Он будет действовать до 1 марта 2026 года. Председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников напомнил, что проект реализуется в России уже 14 лет. За это время россияне в упрощённом порядке оформили более 13 млн объектов недвижимости.