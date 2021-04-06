Шествие "Бессмертного полка" в Алтайском крае собираются провести очно

"Бессмертный полк" в Алтайском крае планируют провести очно. Об этом рассказала начальник краевого управления молодёжной политики Екатерина Четошникова.

Как сообщает "Вести Алтай", чиновница напомнила, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса все регионы проводили "Бессмертный полк" онлайн. Сейчас же власти прорабатывают оба варианта, и если в крае начнётся новая волна ковида, то шествие колонн вновьсделают "заочным". Итоговое решение будут принимать накануне 9 мая.

Четошникова отметила, что в случае очного проведения акции организаторы учтут все рекомендации Роспотребнадзора и регионального оперштаба по мониторингу ситуации с COVID-19. Вероятно, что участникам шествия придётся идти в масках.

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