Женщина, пострадавшая в аварии с пранкером Эдвардом Билом, вышла из комы

Москвичка Мария Артёмова, пострадавшая в аварии с пранкером Эдвардом Билом, вышла из комы. По словам её мужа Константина, "положительная динамика есть".

"Нельзя сказать, что всё хорошо и она завтра уже пойдёт на работу, но всё идёт получше. Из комы она вышла. Пока меня к ней не пустили", – подтвердил Константин телеканалу "360".

Напомним, что 1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло массовое ДТП. По версии полиции, виновником столкновения стал популярный видеоблогер Эдвард Бил. По результатам освидетельствования стало известно, что мужчина был трезв.

В отношении Била завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". Ему грозит до двух лет лишения свободы.