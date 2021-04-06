Уличные музыканты вернутся на набережную Оби в Барнауле

В Барнауле предложили организовать постоянные площадки для выступлений уличных музыкантов. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

В настоящий момент от музыкантов уже поступила 21 заявка. Среди желающих – Yess Band, "Территория 22", Paramaribo, "Волны", Zepp Love, солисты Олег Жигулин, Анастасия Еремеева, Екатерина Червоненко и другие.

"По замыслу организаторов, выступления музыкантов должны создавать особую атмосферу в Барнауле и радовать горожан и туристов в парках, на городских площадках по улице Мало-Тобольской, на террасах Нагорного парка, набережной Оби и других местах", – говорится в сообщении.

Выступления начнутся уже в мае. Также во время проведения второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ музыкантам предложат выступить на специально организованных площадках.

Ранее мэрия собирала предложения по организации площадок от уличных музыкантов.