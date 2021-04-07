Диетолог развеяла популярный миф о "мужских" и "женских" продуктах

Не бывает "женских" и "мужских" продуктов и блюд, принципы здорового питания едины для всех, заявила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова в беседе с РИА Новости.

По её словам, для здоровых людей обоих полов лучшей рекомендацией будет придерживаться здорового оптимального питания, а не диет. При этом рацион должен быть разнообразным и снабжать организм необходимыми веществами, а полученные с пищей калории должны быть израсходованы в течение дня. Однако стоит учитывать, что потребности в пищевых веществах и энергии зависят от пола, возраста, характера труда и других факторов.

"У мужчин потребность в энергии и пищевых веществах в целом выше, чем у женщин, и составляет в среднем около 1800-2000 ккал, а у женщин, соответственно, 1600-1800 ккал. Но ещё раз хочу повторить, что принципы здорового питания при этом остаются неизменными", – заключила специалист.

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