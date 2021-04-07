Жительница Барнаула лишилась более 1 млн рублей из-за гадалки

35-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию и рассказала, что стала жертвой мошенницы. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Горожанка объяснила, что из-за проблем в семейной жизни решилась обратиться к гадалке. Ясновидящая Таисия сказала, что её услуги будут стоить 1000 рублей. Клиентка перечислила деньги. Через некоторое время Таисия позвонила и заявила, что на женщину наложена порча. Для её снятия необходимо заплатить ещё 20 тыс. рублей. Женщина поверила и отправила гадалке требуемую сумму. Когда горожанка зашла в банковское приложение, то обнаружила, что на неё оформлено три кредита более чем на 1 млн рублей. Причём деньги были переведены по тем же реквизитам, по которым женщина перечисляла деньги за якобы снятие порчи.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершённая в особо крупном размере".

Ранее сообщалось, что уроженцы Алтайского края похитили более 10 млн рублей у желающих купить сахар и муку. Расчёты осуществлялись через фиктивные фирмы. После получения предоплаты злоумышленники меняли номера телефонов. Ущерб от их действий превысил 10 млн рублей.