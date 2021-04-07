Жительница Барнаула лишилась более 1 млн рублей из-за гадалки

35-летняя жительница Барнаула обратилась в полицию и рассказала, что стала жертвой мошенницы. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Горожанка объяснила, что из-за проблем в семейной жизни решилась обратиться к гадалке. Ясновидящая Таисия сказала, что её услуги будут стоить 1000 рублей. Клиентка перечислила деньги. Через некоторое время Таисия позвонила и заявила, что на женщину наложена порча. Для её снятия необходимо заплатить ещё 20 тыс. рублей. Женщина поверила и отправила гадалке требуемую сумму. Когда горожанка зашла в банковское приложение, то обнаружила, что на неё оформлено три кредита более чем на 1 млн рублей. Причём деньги были переведены по тем же реквизитам, по которым женщина перечисляла деньги за якобы снятие порчи.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершённая в особо крупном размере".
Ранее сообщалось, что уроженцы Алтайского края похитили более 10 млн рублей у желающих купить сахар и муку. Расчёты осуществлялись через фиктивные фирмы. После получения предоплаты злоумышленники меняли номера телефонов. Ущерб от их действий превысил 10 млн рублей.
Комментарии
Ну что сказать, ну что сказать,
Устроены так люди,
Желают знать, желают знать,
Желают знать, что будет.
Если на кого из симпатичных девушек (25-40, славянской внешности, голубые, серые, русые, рыжие, брюнеток не предлагать) наведена порча, можете ко мне обращаться, сниму совершенно бесплатно и с гарантией. В течение пары месяцев беременеют все.
Ой! Сейчас расплачусь. Таких надо наказывать. Я не про гадалку.
Я знаю одну Таисию, и она целительница. Сомневаюсь, чтобы она такое сделала. Может другая? Или кто-то под неё работает.
из-за проблем в семейной жизни решилась обратиться к гадалке
Она мужа закодирует
Невежество должно доставлять неудобства, в том числе и финансовые (с) не помню кто)
7.04.2021 10:36
Митенька ржевский
Вот если бы ты мужика обрюхатил, то другое дело а так и дурак сможет.
Продвинутая гадалка, однако.
Не понимаю, как она дистанционно оформила на нее 3 кредита и перевела деньги себе! Она не галюдалка, а ведьма!
Да, в статье не все подробности. Не сказано какие еще сведения передала женщина гадалке. Того, что написано, явно не достаточно для оформления кредита
7.04.2021 11:54
- гость -
Вот если бы ты мужика обрюхатил, то другое дело а так и дурак сможет.
***
Это невозможно никак, ибо
а) обрюхаченный не может считаться мужиком
б) я придерживаюсь трпдиционных моральных ценностей
7.04.2021 13:55
Митенька ржевский
Ну и чем ты тогда отличаешься от остальных кобелей? Сунул высунул и в кусты, желательно еще алименты не платить. Благодетель ты наш. И гордится же своей похотью, тьфу на срамного