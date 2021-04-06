Уроженцы Алтайского края похитили более 10 млн рублей у желающих купить сахар и муку

Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали 27-ми и 33-летнего уроженцев Алтайского края. Одного из них поймали в Барнауле, другого – в Крыму. Мужчин подозревают в мошенничестве.

По данным "МВД Медиа", с июня по октябрь 2020 года злоумышленники на различных интернет-площадках предлагали потенциальным покупателям сахар, муку, растительное масло и крупы. Расчёты осуществлялись через фиктивные фирмы, зарегистрированные в Барнауле и Новосибирске. После получения предоплаты злоумышленники меняли номера телефонов. Ущерб от действий мужчин превысил 10 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемые находятся под стражей. Правоохранители устанавливают точное число пострадавших от действий злоумышленников.