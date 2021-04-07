Сразу два автомобиля сгорели минувшей ночью в Барнауле

Два грузовых автомобиля загорелись в ночь на 7 апреля в Барнауле, пострадавших нет, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на данные ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сообщение о пожаре по адресу ул. Взлётная, 16, поступило спасателям в 03:34. На место выехали два пожарных расчёта, пламя потушили за 15 минут.

По данным ведомства, горели фургон Mitsubishi Canter и грузовая "Газель". Предварительная причина произошедшего – неисправность одной из машин.

Напомним, 6 апреля на трассе Барнаул – Новосибирск загорелась фура. Инцидент произошёл неподалёку от заправки "Газпром", перед поворотом на Санниково.