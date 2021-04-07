Сразу два автомобиля сгорели минувшей ночью в Барнауле

Два грузовых автомобиля загорелись в ночь на 7 апреля в Барнауле, пострадавших нет, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" со ссылкой на данные ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Сообщение о пожаре по адресу ул. Взлётная, 16, поступило спасателям в 03:34. На место выехали два пожарных расчёта, пламя потушили за 15 минут.
По данным ведомства, горели фургон Mitsubishi Canter и грузовая "Газель". Предварительная причина произошедшего – неисправность одной из машин.
Напомним, 6 апреля на трассе Барнаул – Новосибирск загорелась фура. Инцидент произошёл неподалёку от заправки "Газпром", перед поворотом на Санниково.
Комментарии
А почему вао дворах находятся грузовики?
По тому и горят, что в не положенном месте припаркованы.
в положенном месте они там стояли
12:51 во дворах нет официальных парковок
Автолюбители расслабились, совсем оборзели со своими машинами, в 90 ые фиг оставишь во дворе машину, то колёса снимут, то магнитолу и т.д., тогда боялись на ночь парковать.
там не двор, там территория ресторана, достали писать "эксперты керовы"
А слабо прежде чем писать реально узнать где сгорело?
7.04.2021 13:18
- гость -
там не двор, там территория ресторана, достали писать "эксперты керовы"
ну территория ресторана, что дальше? Машины то сгорели, стоят на улице, легко поджечь, должны быть гаражи, машины должны стоять в гаражах
7.04.2021 13:51
гость
Вас то они и забыли спросить где им ставить свои машины на своей территории.
За собой бы все так следили.