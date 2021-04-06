Фура загорелась на трассе Барнаул – Новосибирск. Инцидент произошёл неподалёку от заправки "Газпром", перед поворотом на Санниково.

Как пишут очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", на месте работали пожарные. Из-за остановки движения в сторону краевой столицы собралась большая пробка.

В краевом МЧС amic.ru сообщили, что фура DAF загорелась в трёх километрах от Барнаула. Предположительно, причиной стала неисправность транспортного средства, огонь повредил моторный отсек. Пострадавших в происшествии нет. Всего на устранение огня у сотрудников МЧС ушло около 10 минут, на месте также работали полицейские.

Напомним, что 15 марта в Бийске на ходу загорелся трамвай. Огонь был не только снаружи, но и в салоне. Очевидцы рассказали о том, что водитель вагона пострадал, когда тушил пожар, а всего для ликвидации огня привлекли девятерых сотрудников МЧС и две автоцистерны.