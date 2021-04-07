Школа в Барнауле получила новое оборудование для занятий биатлоном

Фото: Барнаульская федерация биатлона

Барнаульская школа № 24 получила два комплекта стрелкового оборудования в рамках всероссийской акции "Биатлон в школы – биатлон в ГТО". Её организаторами выступили представители Курганской области при поддержке Союза биатлонистов России. Информационным партнёром проекта стал Барнаульский пивоваренный завод.

По решению председателя Союза ветеранов биатлона Алтая Сергея Локтева, на базе школы № 24 провели открытую тренировку с новым оборудованием. Его для Барнаульской федерации приобрёл на личные средства вице-президент Союза биатлонистов страны Алексей Нуждов. Это 10 винтовок БИ-1 и 20 мишенных установок для стрельбы из пневматического оружия.

Для того чтобы тренировки начинающих биатлонистов стали регулярными и школьники имели возможность подготовиться к сдаче норм ГТО, по инициативе Сергея Локтева средней школе № 24 передали в подарок два комплекта стрелкового оборудования.

"Союз ветеранов биатлона Алтая и Барнаульская федерация биатлона планирует провести открытые тренировки по биатлону и в других школах нашего города", – сообщили организаторы акции.

Отметим, что сборная Алтайского края довольно успешно выступила на первенстве страны по биатлону среди юношей и девушек (15-16 лет), которое прошло с 26 февраля по 1 марта 2021 года в Саранске.

Так, сборная края в составе Копыриной Екатерины (АУОР), Дмитриевой Валерии (Алтайский район), Павла Волкова (АУОР), Кульгускина Леонида (Бийский район) в эстафетной гонке опередила 28 команд и завоевала первое место.

О том, как развивается биатлон в крае, – читайте в большом интервью с Андреем Угаровым.