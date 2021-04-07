В Алтайском крае повысили норматив стоимости жилья

Министерство строительства России подняло нормативную стоимость квадратного метра жилья в Алтайском крае на 500 рублей. Таким образом, во втором квартале 2021 года его цена составит 40 673 рубля.

Как сообщает "Алтайский портал недвижимости", из-за ажиотажного спроса на недвижимость тенденция к повышению цен на жильё сейчас характерна для всей России. Однако влияют на это и другие факторы: грядущее повышение ипотечных ставок и растущий уровень инфляции.

"При всём этом в Алтайском крае нормативная стоимость жилья уже долго остаётся одной из самых низких в Сибири. Меньше она только в Омской области (40,4 тыс. рублей) и в Республике Хакасия (39,8 тыс. рублей). А самый большой уровень в СФО сохраняется в Новосибирской области – 51,4 тыс. рублей", – говорится в сообщении.

Напомним, этот показатель используют для расчёта размеров социальных выплат, которые предоставляются на покупку или строительство жилья за счёт средств федерального бюджета.

Ранее сообщалось, что крупнейшие банки России перестали выдавать кредиты по программе сельской ипотеки под 3% годовых. По данным СМИ, причина в исчерпании выделенных на программу лимитов.