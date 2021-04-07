Почти 70 жильцов разрушающегося дома эвакуировали в Барнауле

Фото: "Инцидент Барнаул", пресс-служба городской администрации

В Барнауле эвакуировали людей из многоквартирного дома № 54 на улице Советской Армии, сообщает пресс-служба мэрии. Причиной послужило частичное обрушение кирпичной кладки наружной стены.

"Пострадавших нет. Произведена эвакуация жителей дома. Для их размещения подготовлен пункт временного размещения на базе Детско-юношеской спортивной школы № 6 г. Барнаула (ул. С. Армии, 73)", – уточнили в городской администрации.

Дом постройки 1954 года признали аварийным в 2013 году. В нём живут 64 человека.

На место происшествия направлены специалисты городской администрации, МЧС, полиции и медики.

Напомним, вечером 5 апреля в службу спасения поступил звонок о возможном обрушении в многоквартирном доме по адресу 1-я Западная, 51. Здание отключили от электричества и газа, а 55 жильцов эвакуировали. Жильцы находятся в пунктах временного размещения. Они обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости.