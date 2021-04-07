Почти 70 жильцов разрушающегося дома эвакуировали в Барнауле

Фото: "Инцидент Барнаул", пресс-служба городской администрации
В Барнауле эвакуировали людей из многоквартирного дома № 54 на улице Советской Армии, сообщает пресс-служба мэрии. Причиной послужило частичное обрушение кирпичной кладки наружной стены.
"Пострадавших нет. Произведена эвакуация жителей дома. Для их размещения подготовлен пункт временного размещения на базе Детско-юношеской спортивной школы № 6 г. Барнаула (ул. С. Армии, 73)", – уточнили в городской администрации.
Дом постройки 1954 года признали аварийным в 2013 году. В нём живут 64 человека.
На место происшествия направлены специалисты городской администрации, МЧС, полиции и медики.
Напомним, вечером 5 апреля в службу спасения поступил звонок о возможном обрушении в многоквартирном доме по адресу 1-я Западная, 51. Здание отключили от электричества и газа, а 55 жильцов эвакуировали. Жильцы находятся в пунктах временного размещения. Они обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости.
Комментарии
Еще один? Весенний домопад какой-то! А прокурор который с проверкой приезжал, правильно сказал, почему нет дел по ЖКХ. Видно знет многое.
Дружно в ногу, дружно в ряд. Падает весь наш старфонд.
Это они 8 лет расселить не могли? Надо вопросы председателю городской думы и всей фракции партии власти вопросы задавать, чем они там занимаются и куда смотрят. Как они бюджет города профицитный принимают и куда уходят деньги.
А за преступную халатность и угрозу жизни последствия для кого-нибудь наступят?
Балконы снести, фасад поштукатурить, кровлю восстановить. Заселить.
хорошо в советах строили. дому всего 67 лет, а в нем уже жить невозможно
Это вам не Москва, где хрущевки бодрые сносят сотнями штук и бордюры дважды в год меняют.
Запенили же! А они опять недовольны! еще раз запинить и через десять лет вернуться к этому вопросу
Интересно, а жильцы к каким депутатам и чиновникам обращались? Список бы узнать. Палюбому у какой-нибудь бабушки под падушкой есть.
Хоть посмотрят, как дворы выглядят у простых.
7.04.2021 16:22
Fkt
Любое жилье можно "убить" неправильной эксплуатацией
а с какого бодуна их кто-то должен расселять? Они знали. что дом аварийный ну и расселялись бы. Почему я должна им новое жилье оплачивать?