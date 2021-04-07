Мэрия Барнаула выделила 1 млн на социально значимые проекты

Власти Барнаула выделили один миллион рублей на четыре гранта в сфере молодёжной политики. Соответствующий документ подписал глава города Вячеслав Франк.

Каждый из грантов предусматривает выделение 250 тысяч рублей. Так, компания "Дюшес видео", специализирующаяся на создании клипов, займётся реализацией проекта "Я – патриот своей родины!".

АлтГПУ проведёт семинар для молодых учителей "PROэкстремизм: профилактика, прецеденты и противодействия".

Алтайское региональное отделение Российских студенческих отрядов организует проект "Зональная городская студенческая стройка "Барнаул-2021".

Ещё один вуз – АГИК – реализует проект "Мемориализация объектов культурного наследия Барнаула".

Напомним, в этом году проекты НКО из Алтайского края выиграли гранты президента на сумму свыше 30 млн. Самую большую поддержку получит фонд "Облака".