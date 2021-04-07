Мэрия Барнаула выделила 1 млн на социально значимые проекты

Власти Барнаула выделили один миллион рублей на четыре гранта в сфере молодёжной политики. Соответствующий документ подписал глава города Вячеслав Франк.
Каждый из грантов предусматривает выделение 250 тысяч рублей. Так, компания "Дюшес видео", специализирующаяся на создании клипов, займётся реализацией проекта "Я – патриот своей родины!".
АлтГПУ проведёт семинар для молодых учителей "PROэкстремизм: профилактика, прецеденты и противодействия".
Алтайское региональное отделение Российских студенческих отрядов организует проект "Зональная городская студенческая стройка "Барнаул-2021".
Ещё один вуз – АГИК – реализует проект "Мемориализация объектов культурного наследия Барнаула".
Напомним, в этом году проекты НКО из Алтайского края выиграли гранты президента на сумму свыше 30 млн. Самую большую поддержку получит фонд "Облака".
Комментарии
какие пошлые проекты
Это ни о чём!
И что социального в этих проектах? По какому принципу проходил отбор?
Сделайте детям кружки, секции и допобразование бесплатным, бюджетирования - это и будет лучшей профилактикой экстремизма среди молодежи и воспитанием патриотизма. Но нет, деньги нужнее на другие цели....
Сделайте детям кружки, секции и допобразование бесплатным
500 рублей в год (Молодежная 51), это дорого? да вы на прокладки в месяц больше тратите...