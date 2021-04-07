Следователи проводят проверку из-за обрушения стены дома в Барнауле

Дом по адресу Советской Армии, 54 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Следственные органы инициировали проверку в связи с обрушением части стены двухэтажного жилого дома на улице Советской Армии в Барнауле, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входят вопросы расселения людей из аварийного жилого фонда, – уточнили в ведомстве. – По результатам проверки будет принято процессуальное решение".

На месте происшествия работают следователи. Они выясняют причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, 7 апреля в Барнауле эвакуировали людей из многоквартирного дома № 54 на улице Советской Армии. Причиной послужило частичное обрушение кирпичной кладки наружной стены.

Дом постройки 1954 года признали аварийным в 2013 году. В нём проживают 64 человека.