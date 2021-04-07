Режим повышенной готовности ввели в нескольких районах Алтайского края из-за паводка

В ряде районов Алтайского края местные власти ввели режим повышенной готовности в связи с активным снеготаянием, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Сотрудники МЧС заранее принимают подготовительные меры в населённых пунктах, совершают подворовые обходы и оказывают необходимую помощь гражданам.

"В Петропавловском районе, в селе Антоньевка в связи с притоком талой воды проведён обход дворов, находящихся в зоне риска, в ходе которого гражданам предложено заблаговременно разместиться у родственников. Помощь в доставке желающих оказывают бойцы 47-й пожарно-спасательной части", – говорится в сообщении.

На контроле также остаётся ситуация в селе Староалейском Третьяковского района – там талые воды изолировали пять жилых домов. А в райцентр Краснощёково направили группировку спасателей с комплектом водоналивных дамб.

В главке МЧС отмечают, что подтопленных домов в крае на текущий момент нет. Идёт активная работа по мониторингу за ситуацией.

Ранее спасатели предупредили жителей Алтайского края о резком подъёме воды в реках в период с 7 по 9 апреля. Отмечалось, что в нескольких местах уровень воды может превысить критическую отметку.